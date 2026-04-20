Liderka na medal! Najlepsza siódemka 24. serii ORLEN Superligi Kobiet!

Bramkarka: Barbara Zima (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To był naprawdę trudny wybór, bo dwie mocne kandydatury mieliśmy chociażby w meczu pomiędzy Sośnicą Gliwice i TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz. Niska zdobycz bramkowa KGHM MKS Zagłębia Lubin to również zasługa m.in. Aleksandry Hypki (Enea MKS Gniezno). Trudno jednak nie przejść obojętnie wobec występu Barbary Zimy, która w trakcie 30 minut zanotowała aż 12 skutecznych interwencji i broniła na poziomie 63 % skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Kinga Grzyb (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Bardzo dobra gra w obronie KGHM MKS Zagłębia Lubin i świetna postawa w bramce m.in. Barbary Zimy, pozwalały na wyprowadzanie szybkich kontrataków. Z tego też względu najskuteczniejsze w szeregach aktualnych mistrzyń Polski były skrzydłowe - Kinga Grzyb i Natalia Janas, które zdobyły po sześć bramek. W naszym zestawieniu postanowiliśmy umieścić lewoskrzydłową KGHM MKS Zagłębia.

Lewo rozgrywająca: Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

Dwie zdecydowane kandydatki do znalezienia się w najlepszej siódemce 24. serii ORLEN Superligi Kobiet na tej pozycji i tylko jedno miejsce. W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć Romany Roszak, która - podobnie jak na przestrzeni całego sezonu - także w meczu w Kobierzycach była liderką KRASOŃ MKS Piotrcovii: 11 bramek i tytuł najlepszej zawodniczki spotkania. Warto docenić również postawę Svitlany Havrysh, która była niemal bezbłędna w meczu przeciwko Energa Startowi Elbląg. Reprezentantka Ukrainy zdobyła 13 trafień, a cały sezon zakończyła z 202 bramkami.

Środkowa rozgrywająca: Aleksandra Leśniak (Sośnica Gliwice)

Podopieczne Michała Kubisztala wywiązały się ze swojego zadania i pokonały TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz. Zwycięstwo Energa Startu Elbląg w Biłgoraju spowodowało jednak, że zawodniczki z Gliwic zagrają w barażu o ORLEN Superligę Kobiet. W środowym spotkaniu wyróżniła się m.in. Aleksandra Leśniak, która zdobyła 5 bramek i została wybrana MVP tego spotkania.

Prawa rozgrywająca: Polina Masalova (Energa Start Elbląg)

Trenerka Magdalena Stanulewicz nie miała zbyt wielkiego pola manewru, bo zawieszona pozostaje Aleksandra Zych, a jedyną nominalną zawodniczką na tej pozycji pozostała Jelena Terzic. Z tego też powodu w drugiej części spotkania mogliśmy na tej pozycji oglądać Polinę Masalovą. W obecnych rozgrywkach zawodniczka pozyskana przed startem sezonu 2025/2026 notowała różne występy, jednak ten był z całą pewnością jednym z lepszych - 5 bramek i duży wkład w zwycięstwo, które pozwoliło uniknąć gry w barażach.

Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

PGE MKS El-Volt zaprezentował pokaz siły w meczu z Piłką Ręczną Koszalin, chociaż przystąpił do tego spotkania w okrojonym składzie. Liderką zespołu była Adrianna Górna, która zdobyła 12 bramek, w tym dwukrotnie skutecznie egzekwowała rzut karny.

Obrotowa: Maria Szczepaniak (Energa Start Elbląg)

To był trudny wybór, bo na nominację zasługiwała m.in. Joanna Drabik, która nie tylko kierowała grą KGHM MKS Zagłębia Lubin w obronie, ale również dołożyła 4 trafienia. My postanowiliśmy jednak docenić Marię Szczepaniak, która w niezwykle ważnym meczu dla Energa Startu Elbląg zachowała stuprocentową skuteczność i zdobyła pięć bramek. To pozwoliło zespołowi prowadzonemu przez Magdalenę Stanulewicz sięgnąć po zwycięstwo i uniknąć gry w barażu o ORLEN Superligę Kobiet.

Piłka ręczna David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Barbara Zima EPA/Bo Amstrup PAP/EPA

Kinga Grzyb Pawel Andrachiewicz Newspix.pl

