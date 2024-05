Kto zdobędzie srebro? Kluczowy mecz w lubelskiej Hali Globu

Sezon 2023/2024 w ORLEN Superlidze Kobiet zmierza powoli do końca, jednak nie znamy jeszcze zespołu, który wywalczy tytuł wicemistrza Polski. Bliżej realizacji tego celu są zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin, które mają dwupunktową przewagę nad KPR-em Gminy Kobierzyce. Warto jednak pamiętać, że na koniec sezonu zespół prowadzony przez Edytę Majdzińską zmierzy się KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Podopieczne Marcina Palicy mają natomiast do rozegrania jeszcze domowe spotkanie z MKS-em URBIS Gniezno. W przypadku zespołu z Lublina możemy mówić o pewnym niedosycie, ponieważ wiele osób spodziewało się wyrównanej walki aktualnymi mistrzyniami Polski z Lubina, natomiast niepewnym pozostaje wywalczenie srebrnego medalu. W przypadku zespołu z Kobierzyc sytuacja wygląda zgoła odmiennie - w przypadku zrealizowania tego celu, moglibyśmy mówić o sporej niespodziance.

Powalczyć z mistrzem

Ostatni mecz przed własną publicznością rozegrają również zawodniczki MKS-u URBIS Gniezno, które zmierzą się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku meczu rozgrywanego w Koszalinie, tak i w Gnieźnie, dojdzie do meczu drużyny, która jest pewna zajęcia danego miejsca w ORLEN Superlidze Kobiet, jak i zespołu, który ma jeszcze o co walczyć. W przypadku MKS-u URBIS Gniezno, mowa tutaj o czwartej lokacie, natomiast zawodniczki z Piotrkowa Trybunalskiego mogą jeszcze awansować na piąte miejsce.