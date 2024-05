Kto bliższy wicemistrzostwa Polski? Wszystko rozstrzygnie ostatnia seria!

Horror w Lublinie spowodował, że kwestia wywalczenia wicemistrzostwa Polski pozostaje sprawą otwartą. MKS FunFloor Lublin był na dobrej drodze do jego wywalczenia, jednak w ostatnich sekundach meczu zawodniczki z Lublina straciły prowadzenie, co doprowadziło do serii rzutów karnych i porażki. Teoretycznie zespół prowadzony przez Edytę Majdzińską ma punkt przewagi nad trzecim w tabeli KPR Gminy Kobierzyce, jednak na koniec sezonu czeka go spotkanie z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Podopieczne Bożeny Karkut już wcześniej zapewniły sobie mistrzowski tytuł, ale z całą pewnością nie będą chciały ułatwiać zadania odwiecznym rywalkom. Tym bardziej, że środowe spotkanie zapowiadane jest jako koronacja mistrzyń Polski. Wstęp na ten mecz jest bezpłatny, więc prawdopodobnie na trybunach zasiądzie komplet publiczności. Reklama

- Na pewno nie zwieszamy głów. Mamy jeszcze jeden mecz i ja wierzę, że go wygramy i to my będziemy miały srebrno - zapowiedziała Paulina Wdowiak, bramkarka MKS-u FunFloor Lublin.

Decydująca środa

Kto jest faworytem do wywalczenia wicemistrzostwa Polski? Wiele osób upatruje w tej roli zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce. Dolnośląski zespół musi liczyć na stratę jednego przez lublinianki, a także pokonać przed własną publicznością MKS URBIS Gniezno. W sezonie 2023/2024 obie drużyny zmierzyły się ze sobą już czterokrotnie (1 spotkanie w ORLEN Pucharze Polski dop. DO), a trzykrotnie zwycięsko wyszedł z tych pojedynków KPR Gminy Kobierzyce. MKS URBIS Gniezno będzie musiał sobie radzić w tym spotkaniu bez jednej ze swoich kluczowych zawodniczek. Jak podaje oficjalna strona gnieźnieńskiego klubu, pierwsze wyniki badań Moniki Łęgowej wskazują, że kontuzja kolana jest na tyle poważna, że konieczna będzie operacja, a później kilkumiesięczna przerwa w treningach. Niezależnie od tego oba mecze zapowiadają się niezwykle ciekawie, a około godz. 21.30 w środowy wieczór poznany wicemistrza Polski w sezonie 2023/2024!

- Trudno odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy bliżsi wywalczenia srebrnych medali, bowiem nadal tracimy do lublinianek jeden punkt. Wiemy natomiast, że w ostatniej kolejce MKS FunFloor jedzie do mistrzyń Polski i będzie miał tam trudniejsze zadanie do wykonania niż my w meczu z MKS-em URBIS Gniezno. Pamiętajmy jednak, że jest to czwarta siła ORLEN Superligi Kobiet i to wcale nie będzie łatwy mecz. Emocje będą do ostatnich sekund zarówno w Lubinie, jak i Kobierzycach - stwierdził Marcin Palica, trener KPR-u Gminy Kobierzyce.

Oba decydujące starcia o wicemistrzostwie Polski przeprowadzone zostaną w tym samym czasie - w środę 22 maja o godz. 20.00.

Kto na piątym miejscu?

Emocji nie powinno zabraknąć również w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie Piotrcovia i Młyny Stoisław Koszalin powalczą o piąte miejsce w ORLEN Superlidze Kobiet! Jeszcze kilka tygodni temu zdecydowanym faworytem wydawał się zespół prowadzony przez Krzysztofa Przybylskiego, jednak ostatnie tygodnie są bardzo udane dla podopiecznych Agaty Cecotki. Piotrcovia Piotrków Trybunalski potrafiła sprawić niemałe problemy MKS-owi FunFloor Lublin czy KPR-owi Gminy Kobierzyce, a duży krok w kierunku piątego miejsca piotrkowianki wykonały pokonując MKS URBIS Gniezno.

- Mam nadzieję, że ponownie uda się nam znaleźć sposób na Piotrcovię. Musimy oczywiście bardzo postarać się w ataku i znaleźć sposób m.in. na dobrze dysponowaną bramkarkę Oliwię Suligę. Kluczem do sukcesu będzie oczywiście obrona. Trzeba też pamiętać, że zespół z Piotrkowa Trybunalskiego gra dobrze w ostatnim czasie, zdobywa sporo bramek, także z drugiej linii. Chcemy ograniczyć rywalkom możliwość ich zdobywania również w wyniku ataków szybkich. Jeśli zagramy trochę lepiej niż w ostatnim spotkaniu przeciwko Zagłębiu Lubin, powinno być dobrze. Na pewno musimy stracić mniej bramek, bo trzydzieści pięć to trochę za dużo - ocenił Krzysztof Przybylski, trener Młynów Stoisław Koszalin.

ORLEN Superliga Kobiet. Terminarz 28. serii grupy mistrzowskiej

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Młyny Stoisław Koszalin (sobota 18 maja, godz. 18)

KPR Gminy Kobierzyce - MKS URBIS Gniezno (środa 22 maja, godz. 20)

KGHM MKS Zagłębie Lubin - MKS FunFloor Lublin (środa 22 maja, godz. 20)

