Kto bliżej mistrzowskiego tytułu? Niezwykle ważne starcie w Hali Globus!

To będzie zdecydowanie jedno z najważniejszych spotkań w ostatnich latach dla zawodniczek PGE MKS-u El-Volt Lublin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego notują serię szesnastu kolejnych ligowych zwycięstw, a ostatnie z nich pozwoliło im objąć pozycję lidera ORLEN Superligi Kobiet. To pierwsza taka sytuacja od 2020 roku, gdy na tym etapie sezonu zawodniczki PGE MKS-u El-Volt plasują się na pierwszym miejscu w tabeli.

Lublinianki w ostatnich tygodniach pokonały zespoły z Piotrkowa Trybunalskiego, Kobierzyc czy Gniezna, jednak te starcia były bardzo wyrównane. Można nawet powiedzieć, że w pewnych fragmentach meczów bliżej zwycięstwa były rywalki. Za każdym razem jednak zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin potrafiły w trudnych momentach odwrócić losy spotkania, a to nie zawsze zdarzało im się w poprzednich latach.

- W tym sezonie od pewnego czasu jesteśmy inną drużyną. Jesteśmy dużo bardziej zgrane. Wychodzimy z zimną głową. Wygrywamy mimo ciężkich momentów. Jesteśmy bardziej pewne siebie. To będzie kluczowe w meczu z Zagłębiem, bo to nie będzie łatwe spotkanie. Chcemy wygrywać, bo wiemy, jakie mamy cele w tym sezonie - powiedziała Aleksandra Rosiak, rozgrywająca PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Czas na rehabilitację

Punkt mniej w tabeli ORLEN Superligi Kobiet mają zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. Nieoczekiwanie w ostatnich tygodniach bliski zwycięstwa w meczu z tym zespołem był KPR Gminy Kobierzyce, a mecz rozstrzygnął się na korzyść mistrzyń Polski dopiero w serii rzutów karnych. Zdecydowanie większa niespodzianka miała miejsce w tydzień temu w Lubinie, gdzie KRASOŃ MKS Piotrcovia pokonała KGHM MKS Zagłębie różnicą aż siedmiu bramek. Podopieczne Bożeny Karkut zrobią wszystko co w ich mocy, by udowodnić, że to im należy się kolejny tytuł mistrzyń Polski, a porażka w tym najbliższym spotkaniu mogłaby utrudnić w znacznym stopniu realizację tego planu.

- Bez walki, bezradnie, bez wyciągania wniosków z kolejnych sytuacji - właściwie się poddaliśmy, mimo że były momenty, w których pojedyncze zawodniczki próbowały coś zrobić. Niestety, jestem kompletnie zawiedziona postawą od początku, zarówno Patrycji Matieli, jak i Mariany Fernandes. Po tej dłuższej przerwie, gdy wróciły, miałam wrażenie, że pomogą zespołowi, natomiast kompletny brak ryzyka w podejmowaniu działań w ataku na pewno nam dziś nie pomagał. Nie obciążam jednak tylko ich - myślę, że cały zespół zagrał dziś po prostu najsłabszy mecz od lat. Nie pamiętam takiego spotkania - mówiła po spotkaniu z KRASOŃ MKS Piotrcovią Bożena Karkut, trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Bilans dla mistrzyń

Podopieczne Bożeny Karkut już czterokrotnie w tym sezonie pokonały PGE MKS El-Volt Lublin - w Superpucharze Polski, dwukrotnie w eliminacjach Ligi Europejskiej Kobiet, a także notując ligowe zwycięstwo w rundzie zasadniczej ORLEN Superligi Kobiet. Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się jednak zwycięstwem zespołu prowadzonego przez Pawła Tetelewskiego, który pokonał aktualne mistrzynie Polski 34:28 (15:15). Świetnie w bramce spisała się wówczas Caroline Martins, a bramki zdobywały m.in. Aleksandra Rosiak oraz Joanna Andruszak. Warto dodać, że był to okres, gdy trenerka Bożena Karkut miała do dyspozycji bardzo okrojony skład, a zawodniczki z Lubina musiały sobie radzić bez kontuzjowanych m.in. Patricii Matieli, Mariane Fernandes czy Weroniki Weber.

Warto dodać, że jeśli weźmiemy pod uwagę bilans ostatnich dwudziestu spotkań pomiędzy tymi zespołami, które zostały rozegrane na przestrzeni ostatnich trzech lat, to zdecydowanie przemawia on za zespołem aktualnych mistrzyń Polski, które wygrał aż 15 z nich.

Pojedynek liderek

Nieprzypadkowo środowe spotkanie pomiędzy PGE MKS-em El-Volt Lublin i KGHM MKS Zagłębiem Lubin upatrywane jest również jako pojedynek jednych z dwóch najlepszych rozgrywających ORLEN Superligi Kobiet - Marii Prieto O'Mullony oraz Kingi Jakubowskiej.

Pierwsza z nich trafiła do zespołu z Lublina przed sezonem 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet i bardzo szybko stała się wiodącą postacią PGE MKS-u El-Volt. W 22 rozegranych dotychczas spotkaniach reprezentantka Hiszpanii zdobyła aż 156 bramek i w klasyfikacji strzelczyń ustępuje ona jedynie Svitlanie Havrysh z Galiczanki Lwów. Wyśmienicie na parkietach ORLEN Superligi Kobiet radzi sobie również w bieżących rozgrywkach Kinga Jakubowska, która w 20 spotkaniach rzuciła 123 bramki. To również najskuteczniejsza zawodniczka w bezpośrednich spotkaniach tych zespołów w obecnym sezonie. W pięciu dotychczas rozegranych meczach praworozgrywająca KGHM MKS Zagłębia zanotowała 33 bramki, o osiem trafień wyprzedzając pod tym względem Aleksandrę Rosiak i o jedenaście Marię Prieto O'Mullony.

Niezwykle ciekawie zapowiadających się pojedynków na tych samych pozycjach na parkiecie będzie sporo. Począwszy od bramki, gdzie dojdzie do pojedynku dwóch reprezentantek Polski - Pauliny Wdowiak i Barbary Zimy czy na pozycji obrotowej, gdzie staną naprzeciw siebie dwie niezwykle doświadczone zawodniczki - Joanna Andruszak i Joanna Drabik. W rywalizacji prawoskrzydłowych zmierzą się ze sobą Adrianna Górna i Natalia Janas, które jeszcze nie tak dawno grały ze sobą w barwach KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Przed nami jeden z najbardziej emocjonujących i wyczekiwanych "Ligowych Klasyków" w ostatnich latach! Faworyta niezwykle trudno wskazać, niezależnie od tego czy seria ligowych zwycięstw przemawia za PGE MKS-em El-Volt Lublin, a ostatnie lata dominacji za KGHM MKS Zagłębiem Lubin.

Początek meczu o godz. 20:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Polsat Sport.

Piłka ręczna. Kto bliżej mistrzowskiego tytułu w Orlen Superlidze Kobiet? Pawel Andrachiewicz materiały prasowe

Marcin Komenda: Warszawianie "rozstrzelali" nas zagrywką. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport