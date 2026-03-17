KRASOŃ Piotrcovia zawita do Lubina! Ważne starcie w Elblągu!

Hitem 22. serii ORLEN Superligi Kobiet będzie mecz pomiędzy KGHM MKS Zagłębiem Lubin a KRASOŃ MKS Piotrcovią. Podopieczne Horatiu Pascy są o krok od sprawienia dużej niespodzianki i wywalczenia brązowych medali tych rozgrywek. Pod koniec grudnia niewiele brakowało, aby zespołowi z województwa łódzkiego udało się zatrzymać aktualne mistrzynie Polski. Zwycięską bramkę z rzutu karnego zdobyła jednak Kinga Jakubowska. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o sytuacji, która miała miejsce w miniony poniedziałek w Piotrkowie Trybunalskim - jedna z zawodniczek zasłabła podczas treningu drużyny i trafiła na oddział intensywnej terapii.

- Nasza zawodniczka przebywa obecnie pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. Jej stan jest stabilny. Cały klub, zawodniczki, sztab szkoleniowy oraz zarząd pozostają w stałym kontakcie z rodziną oraz personelem medycznym. Dziękujemy za liczne słowa wsparcia i solidarności, które napływają do klubu z całej Polski oraz ze środowiska piłki ręcznej. W tym czasie najważniejsze jest zdrowie naszej zawodniczki oraz spokój jej najbliższych. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny - można przeczytać w komunikacie KRASOŃ MKS Piotrcovii.

Koszalinianki kontra medalistki

O sprawienie niespodzianki chcą pokusić się również zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin, które zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli ORLEN Superligi Kobiet i wyprzedzają m.in. KPR Gminy Kobierzyce oraz ENEA MKS Gniezno. To właśnie z tym pierwszym rywalem zmierzą się w najbliższy czwartek, a ewentualne zwycięstwo przybliżyłoby je do realizacji tego celu.

KPR Gminy Kobierzyce czeka na komplet punktów od niemal dwóch miesięcy, jednak trudno mówić o słabej dyspozycji dolnośląskiego zespołu w ostatnich tygodniach. Podopieczne Herlandera Silvy nieznacznie uległy KRASOŃ MKS Piotrcovii, wywalczyły punkt w starciu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, a w poprzednią niedzielę były blisko sprawienia niespodzianki w Lublinie.

ENEA MKS Gniezno zmierzy się przed własną publicznością z PGE MKS El-Volt Lublin. Podopieczne Petera Kostki wciąż pozostają w grze o czwarte miejsce, gwarantujące udział w rozgrywkach europejskich, jednak o niespodziankę w meczu z rozpędzonymi aktualnymi wicemistrzyniami Polski będzie niezwykle trudno. Tym bardziej że zespół prowadzony przez Pawła Tetelewskiego ma na koncie piętnaście zwycięstw z rzędu w ORLEN Superlidze Kobiet. W świetnej dyspozycji znajduje się przede wszystkim María Prieto O'Mullony, która w meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce zdobyła aż 11 bramek.

Kto uniknie baraży?

To pytanie zadają sobie kibice ORLEN Superligi Kobiet, którzy z zaciekawieniem śledzą rywalizację w grupie spadkowej. W ostatniej serii zawodniczki Sośnicy Gliwice pewnie pokonały TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz i ponownie awansowały na ósme miejsce w tabeli. Energa Start Elbląg uległa natomiast Galiczance Lwów, choć pierwsza połowa meczu z aktualnymi mistrzyniami Ukrainy mogła napawać kibiców optymizmem.

- Wiemy, co należy poprawić, natomiast to też nie jest tak proste do poprawienia. To jednak jest praca na żywych organizmach, gdzie te sytuacje są dynamiczne, gdzie te decyzje podejmujemy w ułamku sekund i łatwo jest gdzieś to z boku oceniać, a tak naprawdę troszkę ciężej z perspektywy boiska jest to wykonać. Natomiast dalej wierzymy, dalej chcemy się fajnie prezentować u siebie i chcemy sprawiać radość kibicom - zapowiedziała Magdalena Stanulewicz, trenerka Energa Startu Elbląg.

Zawodniczkom TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz pozostały już tylko matematyczne szanse na utrzymanie w ORLEN Superlidze Kobiet. W grupie spadkowej do rozegrania zostały trzy serie spotkań, a obecnie strata zespołu Ivo Vavry do Energa Startu Elbląg wynosi dziewięć punktów. W poniedziałkowym meczu rywalem kaliszanek będzie Galiczanka Lwów, która mimo nieobecności Diany Dmytryshyn potrafiła pokonać wyżej wspomniany Energa Start Elbląg.

TERMINARZ 22. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

GRUPA MISTRZOWSKA

KGHM MKS Zagłębie Lubin - KRASOŃ MKS Piotrcovia (środa 18 marca, godz. 20:30)

Piłka Ręczna Koszalin - KPR Gminy Kobierzyce (czwartek 19 marca, godz. 18)

Enea MKS Gniezno - PGE MKS-El-Volt Lublin (sobota 21 marca, godz. 18)

GRUPA SPADKOWA

Energa Start Elbląg - Sośnica Gliwice (sobota 21 marca, godz. 18)

TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - Galiczanka Lwów (poniedziałek 23 marca, godz. 18)

