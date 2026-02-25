KRASOŃ MKS Piotrcovia bliżej brązu! Przełamanie Energa Startu

Pierwsze na parkiet w 19. serii ORLEN Superligi Kobiet wybiegły zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin i PGE MKS-u El-Volt Lublin. Nieobecne z powodu choroby w zespole z Koszalina były m.in. Mai Gomaa, Hanna Rycharska czy Beata Naumczyk. Podopieczne Pawła Tetelewskiego wykorzystały ten fakt i bardzo szybko wypracowały sobie bezpieczną przewagę, pokonując rywalki 33:19 (19:12).

- Mamy sporo chorób w drużynie i to świadczy też o wyniku. Ogólnie, ostatnimi czasy w naszym graniu jest fajny "flow", ale dziś nie było go widać. Szkoda, bo wydaje mi się, że rywalki nie zagrały dziś w pełni swoich możliwości. Być może gdybyśmy były w pełnym składzie, udałoby się z nimi powalczyć. Jeszcze powalczymy - zapewniła Alicja Klarkowska, bramkarka Piłki Ręcznej Koszalin.

KPR Gminy Kobierzyce - PGE MKS El-Volt Lublin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zmiana w tabeli

W niedzielne popołudnie rozegrano oba spotkania grupy spadkowej ORLEN Superligi Kobiet. Przed meczem w Gliwicach Sośnica zajmowała ósme miejsce w tabeli, a Energa Start Elbląg dziewiąte. Ostatnie spotkania rundy zasadniczej były bardzo udane dla zespołu prowadzonego przez Michała Kubisztala, jednak w niedzielę sytuacja wyglądała zgoła inaczej. W ciągu 20 minut gospodynie straciły czternaście bramek, zdobywając zaledwie trzy.

Energa Start Elbląg zmierzał po pewne zwycięstwo, jednak nastąpiło przebudzenie zawodniczek Sośnicy Gliwice. W głównej roli wystąpiła m.in. Gabija Pilikauskaite, a jej zespół doprowadził do remisu. W końcówce meczu gospodyniom przydarzyła się kara oraz dwa nietrafione rzuty, a zespół prowadzony przez Magdalenę Stanulewicz przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, pokonując Sośnicę Gliwice 31:28 (18:10).

- Szkoda straconych punktów, ponieważ z przebiegu całego meczu zasłużyliśmy co najmniej na remis. Niestety przespaliśmy drugie 15 minut pierwszej połowy i kosztowało nas to sporo zdrowia, by dopaść po przerwie Energa Start Elbląg na remis. Mieliśmy swoje okazje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Zabrakło może trochę zimnej głowy i mogliśmy ten mecz wygrać - przyznał Michał Kubisztal, trener Sośnicy Gliwice.

W drugim spotkaniu zawodniczki Galiczanki Lwów pokonały TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz 38:33 (17:17), a główne role w zwycięstwie odegrały Diana Dmytryshyn i Svitlana Havrysh. Sytuacja zespołu prowadzonego przez Ivo Vavrę staje się coraz trudniejsza, ponieważ ich strata do Sośnicy Gliwice wynosi jedenaście punktów, a do zdobycia pozostaje już tylko piętnaście.

Brąz o krok

KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski po raz drugi w tym sezonie znalazła sposób na KPR Gminy Kobierzyce i w tym momencie jej przewaga nad pozostałymi zespołami walczącymi o brązowy medal wynosi już 10 punktów. Pierwsza połowa poniedziałkowego meczu przebiegała pod wyraźne dyktando gospodyń (19:11), a wyróżniającymi się postaciami zespołu były m.in. Marcelina Polańska, Patrycja Noga czy Romana Roszak. Przebudzenie brązowych medalistek poprzednich rozgrywek nastąpiło w drugiej części spotkania, jednak zawodniczki KRASOŃ MKS Piotrcovii nie oddały wygranej i pokonały KPR Gminy Kobierzyce 28:27 (19:11).

- Druga połowa była zdecydowania lepsza w naszym wykonaniu - byśmy skuteczniejsze i konsekwentne w grze. Niestety to nie wystarczyło do zwycięstwa. Trzeba grać przez całe sześćdziesiąt minut, a nie trzydzieści, by myśleć o zdobyciu kompletu punktów - zaznaczyła Magdalena Drażyk, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.

W ostatnim meczu 19. serii ORLEN Superligi Kobiet KGHM MKS Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Enea MKS Gniezno 24:13 (15:6). Podopieczne Petera Kostki przystąpiły do tego spotkania bez kontuzjowanych Katarzyny Cygan i Malwiny Hartman, co musiało odbić się na grze zespołu w ataku. Jeszcze w 17. minucie meczu na tablicy wyników widniał remis 6:6, jednak kolejnych 9 bramek zdobyły aktualne mistrzynie Polski z Lubina. Po zmianie stron nastąpił krótki zryw zawodniczek z Gniezna, jednak KGHM MKS Zagłębie Lubin kontrolowało przebieg wydarzeń na parkiecie. Tym, co z całą pewnością utkwiło w pamięci kibiców, była liczba strat obu zespołów - Enea MKS popełnił ich 14, natomiast KGHM MKS Zagłębie zanotowało 13 błędów własnych.

Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin) w meczu z Energą Start Elbląg Marcin Gadomski materiały prasowe

Piłka Ręczna Koszalin ZBIGNIEW ZIEBA/ pr.koszalin materiały promocyjne

