KRASOŃ MKS Piotrcovia bliżej brązu! Przełamanie Energa Startu

Damian Orłowicz

Podopieczne Horatiu Pascy pokonały KPR Gminy Kobierzyce 28:27 (19:11) i mają już 10 punktów przewagi nad pozostałymi rywalkami w walce o brązowy medal w ORLEN Superlidze Kobiet. Energa Start Elbląg wygrał pierwszy mecz od 27 grudnia 2025 roku i awansował na 8 miejsce w tabeli.

Zawodniczki w sportowych strojach rywalizują podczas meczu piłki ręcznej, dwie drużyny w ruchu, próbując zdobyć przewagę na boisku.
KRASOŃ MKS Piotrcovia – KPR Gminy KobierzyceKrzysztof Betnerowiczmateriał zewnętrzny

Pierwsze na parkiet w 19. serii ORLEN Superligi Kobiet wybiegły zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin i PGE MKS-u El-Volt Lublin. Nieobecne z powodu choroby w zespole z Koszalina były m.in. Mai Gomaa, Hanna Rycharska czy Beata Naumczyk. Podopieczne Pawła Tetelewskiego wykorzystały ten fakt i bardzo szybko wypracowały sobie bezpieczną przewagę, pokonując rywalki 33:19 (19:12).

- Mamy sporo chorób w drużynie i to świadczy też o wyniku. Ogólnie, ostatnimi czasy w naszym graniu jest fajny "flow", ale dziś nie było go widać. Szkoda, bo wydaje mi się, że rywalki nie zagrały dziś w pełni swoich możliwości. Być może gdybyśmy były w pełnym składzie, udałoby się z nimi powalczyć. Jeszcze powalczymy - zapewniła Alicja Klarkowska, bramkarka Piłki Ręcznej Koszalin.

KPR Gminy Kobierzyce - PGE MKS El-Volt Lublin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zmiana w tabeli

W niedzielne popołudnie rozegrano oba spotkania grupy spadkowej ORLEN Superligi Kobiet. Przed meczem w Gliwicach Sośnica zajmowała ósme miejsce w tabeli, a Energa Start Elbląg dziewiąte. Ostatnie spotkania rundy zasadniczej były bardzo udane dla zespołu prowadzonego przez Michała Kubisztala, jednak w niedzielę sytuacja wyglądała zgoła inaczej. W ciągu 20 minut gospodynie straciły czternaście bramek, zdobywając zaledwie trzy.

Energa Start Elbląg zmierzał po pewne zwycięstwo, jednak nastąpiło przebudzenie zawodniczek Sośnicy Gliwice. W głównej roli wystąpiła m.in. Gabija Pilikauskaite, a jej zespół doprowadził do remisu. W końcówce meczu gospodyniom przydarzyła się kara oraz dwa nietrafione rzuty, a zespół prowadzony przez Magdalenę Stanulewicz przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, pokonując Sośnicę Gliwice 31:28 (18:10).

- Szkoda straconych punktów, ponieważ z przebiegu całego meczu zasłużyliśmy co najmniej na remis. Niestety przespaliśmy drugie 15 minut pierwszej połowy i kosztowało nas to sporo zdrowia, by dopaść po przerwie Energa Start Elbląg na remis. Mieliśmy swoje okazje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Zabrakło może trochę zimnej głowy i mogliśmy ten mecz wygrać - przyznał Michał Kubisztal, trener Sośnicy Gliwice.

W drugim spotkaniu zawodniczki Galiczanki Lwów pokonały TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz 38:33 (17:17), a główne role w zwycięstwie odegrały Diana Dmytryshyn i Svitlana Havrysh. Sytuacja zespołu prowadzonego przez Ivo Vavrę staje się coraz trudniejsza, ponieważ ich strata do Sośnicy Gliwice wynosi jedenaście punktów, a do zdobycia pozostaje już tylko piętnaście.

Brąz o krok

KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski po raz drugi w tym sezonie znalazła sposób na KPR Gminy Kobierzyce i w tym momencie jej przewaga nad pozostałymi zespołami walczącymi o brązowy medal wynosi już 10 punktów. Pierwsza połowa poniedziałkowego meczu przebiegała pod wyraźne dyktando gospodyń (19:11), a wyróżniającymi się postaciami zespołu były m.in. Marcelina Polańska, Patrycja Noga czy Romana Roszak. Przebudzenie brązowych medalistek poprzednich rozgrywek nastąpiło w drugiej części spotkania, jednak zawodniczki KRASOŃ MKS Piotrcovii nie oddały wygranej i pokonały KPR Gminy Kobierzyce 28:27 (19:11).

- Druga połowa była zdecydowania lepsza w naszym wykonaniu - byśmy skuteczniejsze i konsekwentne w grze. Niestety to nie wystarczyło do zwycięstwa. Trzeba grać przez całe sześćdziesiąt minut, a nie trzydzieści, by myśleć o zdobyciu kompletu punktów - zaznaczyła Magdalena Drażyk, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.

W ostatnim meczu 19. serii ORLEN Superligi Kobiet KGHM MKS Zagłębie Lubin pokonało na wyjeździe Enea MKS Gniezno 24:13 (15:6). Podopieczne Petera Kostki przystąpiły do tego spotkania bez kontuzjowanych Katarzyny Cygan i Malwiny Hartman, co musiało odbić się na grze zespołu w ataku. Jeszcze w 17. minucie meczu na tablicy wyników widniał remis 6:6, jednak kolejnych 9 bramek zdobyły aktualne mistrzynie Polski z Lubina. Po zmianie stron nastąpił krótki zryw zawodniczek z Gniezna, jednak KGHM MKS Zagłębie Lubin kontrolowało przebieg wydarzeń na parkiecie. Tym, co z całą pewnością utkwiło w pamięci kibiców, była liczba strat obu zespołów - Enea MKS popełnił ich 14, natomiast KGHM MKS Zagłębie zanotowało 13 błędów własnych.

Joanna Gadzina (MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski)
Superliga kobiet

Hit w Lublinie! Derby w Kobierzycach!

Damian Orłowicz
Bramkarka ubrana w czerwony strój sportowy i czarny hidżab wykonuje dynamiczną interwencję podczas meczu piłki ręcznej, unosząc ręce i nogi, aby zatrzymać lecącą piłkę na tle niebieskiego boiska.
Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin) w meczu z Energą Start ElblągMarcin Gadomskimateriały prasowe
Bramkarz drużyny piłki ręcznej w żółto-czarnym stroju przygotowany do obrony rzutu, stojący na linii bramkowej podczas meczu, za nim widoczne siatka oraz transparenty kibiców.
Zapowiedź 5. serii ORLEN Superligi KobietORLEN Superliga Kobietmateriały prasowe
Pięć zawodniczek drużyny piłki ręcznej uśmiechniętych i pozujących razem na parkiecie sportowej hali, ubrane w zielone i czarne stroje sportowe, na tle trybun.
Piłka Ręczna KoszalinZBIGNIEW ZIEBA/ pr.koszalinmateriały promocyjne
