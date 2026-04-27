Kluczowa interwencja. Najlepsza siódemka 25. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Paulina Wdowiak (PGE MKS El-Volt Lublin)

To był dobry mecz w wykonaniu reprezentantki Polski, która zanotowała 12 skutecznych interwencji i broniła na poziomie 40% skuteczności. O znalezieniu się w gronie wyróżnionych zawodniczek zadecydowała jednak ostatnia akcja meczu, gdy Paulina Wdowiak obroniła rzut Małgorzaty Buklarewicz, a PGE MKS El-Volt Lublin mógł się cieszyć z minimalnego zwycięśtwa nad KPR-em Gminy Kobierzyce.

Lewoskrzydłowa: Żaneta Lipok (Enea MKS Gniezno)

Podopieczne Petera Kostki zanotowały ważne zwycięstwo w meczu z KRASOŃ MKS Piotrcovią, a świetną skutecznością popisała się zwłaszcza Żaneta Lipok i Katarzyna Cygan. Lewoskrzydłowa gnieźnieńskiego zespołu zdobyła 9 bramek, zachowując przy tym 100 % skuteczność.

Lewo rozgrywająca: Katarzyna Cygan (Enea MKS Gniezno)

Katarzyna Cygan poprowadziła ENEA MKS Gniezno do ważnego zwycięstwa z KRASOŃ MKS Piotrcovią, które pozwoliło zbliżyć się im do czwartego miejsca w ORLEN Superlidze Kobiet. W środowym meczu reprezentantka Polski zdobyła dziesięć bramek, będąc wiodącą postacią swojego zespołu.

Środkowa rozgrywająca: Aleksandra Tomczyk (PGE MKS El-Volt Lublin)

W przypadku tej pozycji nie mieliśmy zdecydowanej kandydatki, więc postawiliśmy na rozgrywającą PGE MKS-u El-Volt Lublin. Pamiętajmy, że zawodniczka w tym sezonie powróciła do gry po groźnej kontuzji, a w meczu w Kobierzycach nie mogła zagrać Patricia Lima. Aleksandra Tomczyk zdobyła cztery bramki, zachowując przy tym stuprocentową skuteczność.

Prawa rozgrywająca: Kinga Jakubowska (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Postanowiliśmy się zgodzić z wyborem kibiców, którzy wybrali Kingę Jakubowska najlepszą zawodniczką meczu w Koszalinie. I był to w pełni uzasadniony wybór, ponieważ praworozgrywająca zdobyła osiem bramek. W momencie, gdy zawodniczki Piłki Ręcznej zaczęły niwelować straty, Kinga Jakubowska ponownie pojawiła się na parkiecie i zdobyła cenne dwa trafienia.

Prawoskrzydłowa: Patrycja Kozioł (KPR Gminy Kobierzyce)

Dolnośląski zespół był bliski sprawienia niespodzianki w meczu z PGE MKS-em El-Volt Lublin, więc trudno nie docenić również jednej z zawodniczek tego zespołu. MVP spotkania otrzymała bramkarka Natalia Maćkowiak, jednak bardzo dobre spotkanie rozegrała również

Patrycja Kozioł. Prawoskrzydłowa zdobyła w tym meczu osiem bramek, co tylko potwierdza jej dobrą dyspozycję prezentowaną w drugiej części sezonu ORLEN Superligi Kobiet.

Obrotowa: Hanna Rycharska (Piłka Ręczna Koszalin)

Trudno nie docenić również postawy zawodniczek Piłki Ręcznej Koszalin, które w drugiej połowie niedzielnego meczu postraszyły KGHM MKS Zagłębie Lubin. Hanna Rycharska otrzymała od swoich koleżanek cztery podania i każde z nich zamieniła na bramkę. Kapitan koszalińskiego zespołu ma już na swoim koncie 103 trafienia w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet.

