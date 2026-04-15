Jhennifer Lopes zagra w ORLEN Superlidze Kobiet. Hitowy transfer wicemistrzyń Polski?

Aktualne wicemistrzynie Polski nie zwalniają tempa w kwestii ogłaszania decyzji kadrowych przed sezonem 2026/2027 ORLEN Superligi Kobiet. Na początku marca dowiedzieliśmy się, że do PGE MKS-u El-Volt Lublin trafi Sarah Paulsen, reprezentantka Danii. Teraz klub ogłosił pozyskanie Jhennifer Lopes, która jest kluczową zawodniczką w obronie reprezentacji Brazylii.

- Obserwuję Jhenifer już od dwóch, trzech lat. Przede wszystkim przekonuje mnie jej gra obronna. Myślę, że na tę formację musimy postawić większy nacisk. Musimy wzmocnić swoją defensywę, by móc myśleć o większych sukcesach. Piłka ręczna zaczyna się od obrony. Jest to zawodniczka, która nominalnie w reprezentacji występuje jako jedna z pierwszych "trójek" w defensywie. Na ostatnich Mistrzostwach Świata zmieniała Brunę De Paulę, a wiadomo, że z tą piłkarką ciężko konkurować większości zawodniczek na świecie. Jhenifer także prezentuje wysoki poziom w obronie. Przyświecało nam to, że musimy pozyskać zawodniczkę, która będzie wsparciem w ataku, ale przede wszystkim mocnym punktem defensywy - powiedziała Monika Marzec, dyrektor Sportowy PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Pierwszym europejskim klubem reprezentantki Brazylii był hiszpański Rocasa Gran Canaria. W trakcie trzech sezonów Jhennifer Lopes rozegrała w lidze hiszpańskiej 65 spotkań, w których zdobyła 143 bramki. W sezonie 2023/2024 zagrała w barwach hiszpańskiego zespołu w półfinale EHF European Cup. Do PGE MKS-u El-Volt Lublin Jhennifer Lopes trafi z francuskiego Saint-Amand Porte du Hainaut HB.

- To zawodniczka, która gra w obronie i w ataku. Dzięki temu nie będziemy musieli wykonywać zmian, gdy nie będzie takiej potrzeby. Może zagrać na lewym rozegraniu i na środku, ale przede wszystkim gra na "trójce" w obronie. To była dla nas kluczowa sprawa, bo potrzebujemy "trójek" do obrony. Ona pokazuje, że potrafi grać. Gra pierwsze skrzypce w defensywie reprezentacji Brazylii. Myślę, że pod tym względem będzie wartościową zawodniczką - komplementuje Paweł Tetelewski, trener PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Mierząca 177 cm wzrostu rozgrywająca podpisała kontrakt z PGE MKS-em El-Volt Lublin do końca sezonu 2026/2027, który zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Superpuchar Polski w piłce ręcznej

Polskie piłkarki ręczne

Andrey Rublev - Mariano Navone. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport