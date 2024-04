Hitowe starcie w Lublinie. Kto będzie lepszy w ligowym klasyku?

- Tytuł może i uciekł, ale wciąż musimy walczyć o drugie miejsce. Ten mecz jest dla nas bardzo ważny. Nawet pod względem psychologicznym, bo niebawem będziemy grały w pucharze Polski. Jeżeli dobrze pójdzie, to z Zagłębiem Lubin możemy spotkać się ponownie w finale. Fajnie by było, gdyby to trofeum w tym roku trafiło do Lublina - powiedziała Aleksandra Tomczyk, rozgrywająca MKS-u FunFloor Lublin.

