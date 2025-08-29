Hitowe starcie na początek sezonu! Kto zdobędzie Superpuchar Polski Kobiet?

W ostatnich latach zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin zdominowały rywalizację na parkietach żeńskiej piłki ręcznej - pięciokrotnie z rzędu zdobywały mistrzostwo Polski oraz triumfowały w siedmiu z dziewięciu ostatnich edycji ORLEN Pucharu Polski. Podopieczne Bożeny Karkut mają w swoim dorobku również historyczny Superpuchar Polski, wywalczony rok temu po zwycięstwie nad KPR-em Gminy Kobierzyce. Teraz naprzeciw aktualnym mistrzyniom Polski staną zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin. KGHM MKS Zagłębie Lubin nie zamierza jednak zwalniać tempa i chce do swojego dorobku dołożyć kolejne cenne trofeum. - Nie możemy się już doczekać meczu o Superpuchar Polski! Cieszymy się, że rozpoczniemy sezon spotkaniem o tak dużą stawkę. Ten mecz na pewno nie będzie należał do najłatwiejszych, ale wierzymy w swoje umiejętności. Zrobimy wszystko, by obronić puchar i przywieźć go do Lubina - powiedziała Weronika Weber, skrzydłowa KGHM MKS Zagłębia Lubin. Podobny cel przyświeca zawodniczkom PGE MKS-u El-Volt Lublin. - Mamy zupełnie nowy zespół i uważam, że mamy szanse na wygraną. Jedziemy tam, by pokazać jak najlepszą piłkę ręczną. Chcemy zaprezentować to, co wypracowałyśmy w okresie przygotowawczym, i mam nadzieję, że wrócimy z pucharem - zapowiedziała Daria Szynkaruk, prawoskrzydłowa lubelskiego zespołu.

Hiszpańskie transfery

To będzie pierwszy z co najmniej siedmiu zaplanowanych pojedynków pomiędzy tymi zespołami w sezonie 2025/2026. Nieoczekiwany wynik losowania eliminacji Ligi Europejskiej sprawił, że dwa najlepsze polskie kluby zmierzą się ze sobą w dwumeczu o jedno miejsce w fazie grupowej tych rozgrywek. Oba zespoły mają ambitne plany dotyczące występów na arenie międzynarodowej, dlatego w trakcie letniej przerwy doszło do kilku istotnych zmian w składach. KGHM MKS Zagłębie Lubin wzmocniły Elisabet Cesáreo oraz Alicia Fernández Fraga - reprezentantki Hiszpanii, które w 2019 roku wywalczyły wicemistrzostwo świata. - Ich doświadczenie okaże się z całą pewnością niezwykle cenne w trudnych momentach zbliżającego się sezonu. To są rozsądne transfery, które zostały potwierdzone wcześniejszą obserwacją tych zawodniczek - podkreśliła Bożena Karkut, trenerka lubińskiego zespołu. Aktualne mistrzynie Polski planują również stawiać na młode zawodniczki, dlatego do klubu trafiły wyróżniające się w rozgrywkach Ligi Centralnej Kobiet - Martyna Dydek oraz Lidia Piotrowska.

Stare znajome

Superpuchar Polski będzie szczególnym wydarzeniem dla dwóch nowych zawodniczek PGE MKS-u El-Volt Lublin - Adrianny Górnej i Darii Przywary, które przed tym sezonem przeniosły się do Lublina właśnie z KGHM MKS Zagłębia Lubin. - Byłam osiem sezonów w Zagłębiu, ale

teraz gram w Lublinie i zrobię wszystko, by ten puchar przyjechał właśnie tutaj. Oczywiście wciąż mam sentyment do mojego poprzedniego zespołu - praktycznie stawiałam tam swoje pierwsze kroki. Teraz jednak jestem sercem z Lublinem. Chcę, byśmy to my cieszyły się po tym meczu. Na pewno będziemy dobrze przygotowane. One mają kilka nowych twarzy i my także. Jestem ciekawa tego spotkania. Wiem, że jesteśmy dobrym zespołem, wierzę, że wygramy i pokażemy swój charakter - przyznała Adrianna Górna, skrzydłowa lubelskiego zespołu. Podopieczne Pawła Tetelewskiego będą chciały przerwać dominację KGHM MKS Zagłębia Lubin. Pomóc w tym mają także María Prieto O'Mullony oraz Patricia Lima. Obie zawodniczki z powodzeniem występowały w lidze hiszpańskiej i mają wnieść dodatkową jakość do gry lubelskiego klubu. To jednak nie koniec transferów z Półwyspu Iberyjskiego - rywalizację w bramce PGE MKS-u El-Volt Lublin zwiększy dodatkowo Caroline Aparecida Nogueira Martins.

Mecz o prestiż i psychologiczną przewagę

Niewykluczone, że pierwsze spotkanie pomiędzy tymi zespołami - w ramach Superpucharu Polski - może mieć wpływ na dalszą rywalizację w ORLEN Superlidze Kobiet. Jeśli spojrzymy na poprzedni sezon, to w bezpośrednich starciach zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin potrafiły znaleźć sposób na swoje odwieczne rywalki. W najważniejszych momentach jednak to zawodniczki KGHM MKS Zagłębia mogły cieszyć się ze zwycięstwa. Podopieczne Pawła Tetelewskiego będą chciały w tym sezonie przerwać dominację lubinianek, natomiast zespół prowadzony przez Bożenę Karkut zamierza udowodnić, że to on wciąż niepodważalnie dzierży miano najlepszego zespołu w Polsce. Sobotnie wydarzenie - zarówno mecz kobiet, jak i mecz mężczyzn - zapowiada się na wielkie święto piłki ręcznej w Polsce. Na trybunach Atlas Areny zasiądzie co najmniej osiem tysięcy kibiców, a w przerwach od sportowych emocji na fanów czekać będą m.in. multimedialne atrakcje, spotkania z legendami piłki ręcznej, konkursy z nagrodami oraz specjalna Strefa Kibica - Superpuchar Park z boiskami do gry 1×1, bogatą ofertą gastronomiczną oraz licznymi rozrywkami dla najmłodszych i dorosłych.