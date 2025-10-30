Hitowe starcie medalistek. Kto okaże się lepszy w Hali Globus?

W ostatnich sezonach zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce stały się prawdziwą zmorą dla PGE MKS-u El-Volt Lublin. W sezonie 2023/2024 to zespół prowadzony przez Marcina Palicę mógł cieszyć się z wywalczenia wicemistrzostwa Polski, a przez pewien czas wygrywał on seryjnie z zawodniczkami z województwa lubelskiego. Rok później srebrne medale zawisły na szyjach piłkarek ręcznych PGE MKS-u El-Volt. O wyrównanych i emocjonujących pojedynkach świadczy również bilans bezpośrednich spotkań w 2025 roku. Oba zespoły spotkały się ze sobą czterokrotnie - dwa razy lepsze okazały się zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce, a w dwóch pozostałych triumfował PGE MKS El-Volt Lublin.

- Walczymy o najwyższe cele. W Lublinie nie walczy się o nic innego. Naszymi celami są mistrzostwo Polski, Puchar Polski i awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Skupiamy się jednak na pojedynczych krokach. Chcemy dać z siebie wszystko w najbliższym meczu i go wygrać - zapewniła Paulina Wdowiak, bramkarka PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Celem zawodniczek obu zespołów w sezonie 2025/2026 jest rywalizacja o złoty medal. Zarówno PGE MKS El-Volt Lublin, jak i KPR Gminy Kobierzyce przegrały jednak bezpośredni pojedynek z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, a także straciły punkty z niżej notowanymi zespołami - lublinianki uległy Piotrcovii Piotrków Trybunalski, natomiast szczypiornistki z Dolnego Śląska poniosły nieoczekiwaną porażkę w Gnieźnie. Z oczywistych względów przegrany tego spotkania zmniejszy swoje szanse na tym etapie rywalizacji na wywalczenie złotego medalu w ORLEN Superlidze Kobiet.

Domowy pojedynek

Niezwykle emocjonująco zapowiada się piątkowy wieczór, ponieważ wówczas rozegrane zostaną aż trzy spotkania 8. serii ORLEN Superligi Kobiet. Aktualne mistrzynie Polski - zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin - zmierzą się z rewelacją poprzednich rozgrywek, Energa Startem Elbląg. Tego dnia odbędzie się również spotkanie pomiędzy Piotrcovią Piotrków Trybunalski a Piłką Ręczną Koszalin. Zespół z województwa łódzkiego wygrał dotychczas pięć z sześciu meczów, m.in. pokonując PGE MKS El-Volt Lublin. Jedyną porażkę Piotrcovia poniosła w starciu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Bardzo dobrą serią mogą pochwalić się także zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin, które pokonały kolejno Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz, Galiczankę Lwów oraz Sośnicę Gliwice.

- Ostatnio zespół pokazał, że ma charakter. Ciężko pracujemy i to są właśnie owoce tej pracy. Mamy dziewięć punktów, jesteśmy na szóstym miejscu w tabeli i bardzo za to dziewczynom dziękuję. Teraz jedziemy do Piotrkowa Trybunalskiego z podniesioną głową. Jedziemy po raz kolejny pokazać nasz charakter i to, że jesteśmy dobrym zespołem, który chce i może postawić swoje warunki na parkiecie - zaznaczył Dmytro Hrebeniuk, trener Piłki Ręcznej Koszalin.

W ostatnim piątkowym spotkaniu zawodniczki Enea MKS-u Gniezno zmierzą się z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz. W starciu dwóch zespołów z województwa wielkopolskiego - jeśli za taki uznamy drugą z wymienionych drużyn - zdecydowanymi faworytkami wydają się gnieźnianki, które sprawiły niespodziankę w meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce, a także pewnie pokonały Energa Start Elbląg. Podopieczne Ivo Vavry nie zamierzają jednak ułatwiać zadania swoim rywalkom - przekonały się o tym m.in. zawodniczki Piotrcovii Piotrków Trybunalski, które pokonały ostatni zespół w tabeli po bardzo wyrównanym spotkaniu.

Na zakończenie 8. serii ORLEN Superligi Kobiet czeka nas spotkanie Galiczanki Lwów z Sośnicą Gliwice. Aktualne mistrzynie Ukrainy potrafią być bardzo nieprzewidywalnym zespołem, przeplatając lepsze występy ze słabszymi. Ten fakt z pewnością będą chciały wykorzystać zawodniczki z województwa śląskiego, które przystąpią do meczu podrażnione nieznaczną porażką w Koszalinie.

TERMINARZ 8. SERII ORLEN Superligi Kobiet:

PGE MKS El-Volt Lublin - KPR Gminy Kobierzyce (czwartek 30 października, godz. 20:30)

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Piłka Ręczna Koszalin (piątek, 31 października, godz. 18.00)

KGHM MKS Zagłębie Lubin - Energa Start Elbląg (piątek 31 października, godz. 18)

Enea MKS Gniezno - TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz (piątek 31 października, godz. 20)

Galiczanka Lwów - Sośnica Gliwice (niedziela, 2 listopada, godz. 16)

