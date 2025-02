Hitowe starcie dla wicemistrzyń Polski! Pozytywna Piotrcovia!

- Cieszymy się, że popełniliśmy bardzo mało błędów technicznych. Uważam, że w obronie postawiłyśmy mocne warunki. To zaprocentowało tak wysoką wygraną. Każda z nas wprowadza świeżość, jakość na boisko. Wydaje mi się, że mamy bardzo zrównoważony skład i to też pewna przewaga nad innymi zespołami - powiedziała Daria Przywara, rozgrywająca aktualnych mistrzyń Polski.

Punktujące Piotrkowianki

- Popełniliśmy serię błędów i to zdecydowało o przegranej. Do 45 minuty dziewczyny realizowały przedmeczowe założenia. Później jednak straciły osiem bramek z rzędu w krótkim czasie i z takim rywalem jak Piotrcovia już tej straty nie można było odrobić. Bardzo dobrze broniła w końcówce Karolina Sarnecka, która odbiła kluczowe piłki - ocenił Roman Solarek, II trener MKS-u URBIS Gniezno.

Start zatrzymany

- Spodziewałyśmy się bardzo trudnego meczu, ponieważ Energa Start Elbląg już we wcześniejszym spotkaniu pokazał, że jest bardzo groźnym rywalem. To zespół, który nie ma nic do stracenia i podszedł do tego pojedynki bez żadnej presji. Miałam skrytą nadzieję, że dziesięć minut przed końcem spotkania będziemy spokojne o wynik, jednak dzisiaj się to nie udało. Jestem dumna z zespołu - powiedziała Aleksandra Kucharska, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.