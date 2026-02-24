Hit w Lublinie! Derby w Kobierzycach!

W 19. serii ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki KRASOŃ MKS Piotrcovii Piotrków Trybunalski pokonały KPR Gminy Kobierzyce 28:27 (19:11), wykonując kolejny krok w stronę wywalczenia brązowego medalu w obecnym sezonie. Tym bardziej, że ich przewaga nad pozostałymi zespołami walczącymi o trzecie miejsce wynosi już dziesięć punktów. Teraz o punkty będzie jednak bardzo trudno, bo na ich drodze staną rozpędzone zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego wygrały ostatnie trzynaście spotkań w ORLEN Superlidze Kobiet i zamierzają zdetronizować KGHM MKS Zagłębie Lubin. KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków to jednak jedyny zespół obok aktualnych mistrzyń Polski, który znalazł sposób w tym sezonie na Lublinianki.

- Skupiamy się na każdym następnym przeciwniku. Piłka ręczna to gra błędów i niuansów. Te niuanse trzeba na treningu poprawiać i dążyć do perfekcji. Jeszcze długa droga przed nami, ale jak widać, wygrywamy te mecze i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Tego się mamy trzymać i robimy wszystko, by ta passa potrwała jak najdłużej - powiedział Paweł Tetelewski, trener PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Wychowanka katem KPR-u?

Bardzo ciekawie zapowiadają się również dolnośląskie derby pomiędzy KPR-em Gminy Kobierzyce i KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Tydzień temu oba zespoły rywalizowały ze sobą o awans do turnieju Final Four Pucharu Polski Kobiet, a przez niemal całe spotkanie bliżej realizacji tego celu były zawodniczki z Kobierzyc. Aktualne mistrzynie Polski zdołały jednak odwrócić losy meczu, a świetnie zaprezentowała się zwłaszcza Kinga Jakubowska. Rozgrywająca KGHM MKS Zagłębia Lubin i wychowanka KPR Gminy Kobierzyce zdobyła wówczas 14 bramek. Można być niemal pewnym, że także podczas niedzielnego spotkania Kinga Jakubowska będzie należała do najlepszych zawodniczek na parkiecie.

KPR Gminy Kobierzyce może po raz pierwszy od wielu lat nie zdobyć medalu w ORLEN Superlidze Kobiet, a niepewny jest również jego udział w rozgrywkach europejskich. W walce o czwarte miejsce pozostają także Enea MKS Gniezno i Piłka Ręczna Koszalin. Taki cel przyświeca Gnieźniankom, które muszą jednak znaleźć sposób na zawodniczki z Koszalina. To właśnie zespół prowadzony przez Dmytro Hrebeniuka dwukrotnie w rundzie zasadniczej pokonał klub z województwa wielkopolskiego. I chociaż wiele osób zapewne widzi na czwartym miejscu zawodniczki z Kobierzyc czy Gniezna, to niewykluczone, że niespodziewanie znajdzie się na nim Piłka Ręczna Koszalin - to właśnie ona punktuje w ostatnich tygodniach częściej niż dwa wyżej wymienione zespoły.

Trudne zdanie

W grupie spadkowej ORLEN Superligi Kobiet coraz trudniejsza wydaje się sytuacja zawodniczek TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz, które do przedostatniej Sośnicy Gliwice tracą aż 11 punktów, a do zdobycia pozostało już ich tylko 15. Nikt nie będzie chciał ułatwiać zadania rywalkom, tym bardziej że trwa walka pomiędzy Energa Startem Elbląg i Sośnicą Gliwice o uniknięcie rywalizacji w barażach. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz wygrały pierwsze spotkanie od 27 grudnia 2025 roku i z całą pewnością będą chciały podtrzymać zwycięską passę. Tym bardziej że wygrana może im pozwolić powiększyć przewagę nad wspomnianymi wcześniej Gliwiczankami. Warto dodać, że oba zespoły rywalizowały w ostatnim czasie w walce o turniej Final Four Pucharu Polski Kobiet. Energa Start Elbląg pokonała wówczas TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz 34:26 (16:14).

Podopieczne Michał Kubisztala zmierzą się natomiast na wyjeździe z Galiczanką Lwów. Sośnica Gliwice przystępowała do rywalizacji w grupie spadkowej po udanej końcówce rundy zasadniczej, jednak przegrała ważne starcie przed własną publicznością z Energa Startem Elbląg. Aktualne mistrzynie Ukrainy to zespół, który spisuje się zdecydowanie lepiej na domowym parkiecie w Biłgoraju niż na wyjazdach, co potwierdził zwycięski mecz z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz. Po raz kolejny świetnie spisały się m.in. Svitlana Havrysh i Diana Dmytryshyn. Wydaje się, że zawodniczki Galiczanki Lwów mogą być już pewne utrzymania w ORLEN Superlidze Kobiet, ale postawiły sobie ambitny cel na pozostałą część sezonu.

- Bardzo nam przykro, że nie znalazłyśmy się w najlepszej szóstce. Mamy ambitne zadanie - zwyciężyć w pozostałych spotkaniach w grupie spadkowej. Oczywiście będzie trudno, ale mamy taki cel - zapowiada Diana Dmytryshyn, rozgrywająca Galiczanki Lwów.

TERMINARZ 20. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

GRUPA MISTRZOWSKA

PGE MKS El-Volt Lublin - KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. (środa 25 lutego, godz. 20:30)

KPR Gminy Kobierzyce - KGHM MKS Zagłębie Lubin (niedziela 1 marca, godz. 16)

Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno (niedziela 1 marca, godz. 16)

GRUPA SPADKOWA

Galiczanka Lwów - Sośnica Gliwice (piątek 27 lutego, godz. 18)

TAURON Ruch Szczypiorno Gniezno - Energa Start Elbląg (sobota 28 lutego, godz. 18)

Indykpol AZS Olsztyn - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu Polsat Sport