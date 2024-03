Hit w Kobierzycach. Przed nami 22. seria ORLEN Superligi Kobiet

Nieco ponad miesiąc temu KPR Gminy Kobierzyce pokonał MKS FunFloor Lublin 30:26 (16:13), jednak ostatnie tygodnie są nieco mniej udane dla zespołu z województwa dolnośląskiego. Podopieczne Marcina Palicy dwukrotnie przegrały z KGHM MKS Zagłębiem Lubin , by później pokonać Młyny Stoisław Koszalin. W grze brązowych medalistek poprzednich rozgrywek można było jednak zauważyć słabszą skuteczność w ataku, która przełożyła się w kolejnym spotkaniu na nieoczekiwaną porażkę z Piotrcovią Piotrków Trybunalski.

W zdecydowanie lepszych nastrojach są zawodniczki z Lublina, które w poprzednich spotkaniach zanotowały komplet punktów, pokonując w bardzo dobrym stylu m.in. Młyny Stoisław Koszalin. To właśnie zespół z województwa lubelskiego będzie faworytem środowego spotkania, jednak nie można wykluczyć scenariuszu, w którym zostaną on po raz kolejny zaskoczony przez były klub trenerki Edyty Majdzińskiej.

Ciekawy transfer

W ostatnich dniach MKS FunFloor Lublin ogłosił kolejny transfer przed sezonem 2024/2025 ORLEN Superligi Kobiet. Barwy 21-krotnych mistrzyń Polski wzmocni mierząca niemal dwa metry - Szimonetta Planéta. To jeden z najciekawszych transferów ostatnich lat w kobiecej piłce ręcznej w Polsce.

- To duża satysfakcja, że Szimonetta Planéta, Zawodniczka o takim profilu, umiejętnościach i doświadczeniu, która obecnie odgrywa ważną rolę w zespole Ligi Mistrzyń i jednej z najlepszych lig świata - lidze węgierskiej, będzie reprezentować barwy naszego Klubu. W połączeniu z Zawodniczkami, które dołączą do nas i pozostają w Lublinie z obecnego składu, jeszcze bardziej wzmacniamy siłę rażenia z drugiej linii i defensywę zespołu. Ten transfer to bez wątpienia hit na arenie europejskiej - powiedział Tomasz Lewtak, prezes MKS-u FunFloor Lublin.