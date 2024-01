Hit w Gnieźnie. AWS Energa Szczypiorno Kalisz pójdzie za ciosem?

Na emocje związane z 14. serią ORLEN Superligi Kobiet będziemy musieli poczekać do niedzielnego popołudnia, jednak w zamian otrzymamy dwa spotkania. W pierwszym z nich zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin zmierzą się przed własną publicznością z MKS-em FunFloor Lublin. Jaki cel postawił przed sobą zespół z województwa zachodniopomorskiego?

- Jeżeli zagramy z taką samą skutecznością zarówno w obronie jak i w ataku jak w spotkaniu z Piotrcovią i jeszcze trochę bardziej pomoże bramka, to myślę, że możemy powalczyć z MKS-em FunFloor Lublin. Tym bardziej, że zagramy przed swoją publicznością. Wiadomo, że potencjału zespołu z Lublina jest większy niż drużyny z Piotrkowa Trybunalskiego, ale pamiętajmy, że mecz meczowi nierówny, a lubelski MKS ma za sobą kilka meczów w krótkim czasie - zapowiedział Krzysztof Przybylski, trener Młynów Stoisław Koszalin.

Trudne przewidywania

W drugim niedzielnym spotkaniu Start Elbląg zmierzy się z Handball JKS-em Jarosław. Podopieczne Romana Monta przystąpią do niego w mieszanych nastrojach - udało im się wprawdzie pokonać Galiczankę Lwów, jednak w następnej serii musiały uznać wyższość beniaminka z Kalisza. Handball JKS Jarosław sprawił natomiast problemy MKS-owi FunFloor Lublin i wyszarpał punkt zawodniczkom z Kobierzyc. Wydaje się, że obok spotkania w Gnieźnie, może być ono najbardziej emocjonujące ze wszystkich meczów rozgrywanych w 14. serii ORLEN Superligi Kobiet.

Emocji nie powinno zabraknąć również w Kaliszu, gdzie miejscowy AWS Energa Szczypiorno stanie przed szansą na przedłużenie zwycięskiej passy w tych rozgrywkach. Galiczanka Lwów czeka na pierwsze zdobyte punkty w tym roku, mając na swoim koncie pięć porażek z rzędu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że trzy z nich zostały poniesione w starciu z faworytami do zdobycia medalu. Wyznacznikiem aktualnej formy zespołu z Lwowa mógłby być więc pojedynek ze Startem Elbląg, który zakończył się zwycięstwem tego drugiego zespołu. AWS Energa Szczypiorno Kalisz nie stoi więc na straconej pozycji, a komplet punktów mógłby pozwolić im opuścić ostatnie miejsce w tabeli ORLEN Superligi Kobiet.

Transfer z Elbląga

Poniedziałkowy wieczór kibice powinni zarezerwować na spotkanie pomiędzy KGHM MKS Zagłębiem Lubin i Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Podopieczne Bożeny Karkut staną przed szansą na 45 zwycięstwo z rzędu w ORLEN Superlidze Kobiet. I nic nie wskazuje na to, że zakończy się wspaniała seria aktualnych mistrzyń Polski. Tym bardziej, że rywalki mają za sobą przegrane mecze z MKS-em URBIS Gniezno i Młynami Stoisław Koszalin. Warto wspomnieć, że w ostatnich dniach lubinianki pochwaliły się kolejnym transferem przed sezonem 2024/2025. Do KGHM MKS Zagłębia Lubin dołączy jedna z najbardziej skutecznych zawodniczek ORLEN Superligi Kobiet - Weronika Weber.

- Możliwość gry w KGHM MKS Zagłębie Lubin to dla mnie ogromne wyróżnienie. Zawsze moim marzeniem była gra o najwyższe cele. Wciąż chce się rozwijać jako zawodniczka, a KGHM MKS Zagłębie to idealne miejsce do tego. Nie mogę̨ się już doczekać nadchodzącego sezonu - powiedziała Weronika Weber, skrzydłowa Startu Elbląg.