Hit rozczarował. Dolnośląskie derby zdominowane przez mistrzynie Polski

W środowy wieczór na parkiecie zmierzył się ze sobą aktualny lider oraz wicelider ORLEN Superligi Kobiet, więc zapowiadały się niemałe emocje. Tym bardziej, że przed ostatnim meczem rundy zasadniczej KGHM MKS Zagłębie Lubin miało na swoim koncie 49 punktów, o pięć więcej od swojego najbliższego rywala i o sześć od trzeciego w tabeli MKS-u FunFloor Lublin. Tak się jednak nie stało, bowiem zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce były kompletnie bezradne w tym spotkaniu. Wystarczyło zaledwie 19 minut, by rywalki zbliżyły się do 10 bramkowej przewagi. Na parkiecie wyróżniała się m.in. Karolina Kochaniak-Sala, a na skrzydłach rzadko myliły się Adrianna Górna oraz Daria Michalak.

Marcin Palica: Nie zrealizowaliśmy żadnych założeń

- Ocena spotkania powinna być bardzo krótka, natomiast nie zrealizowaliśmy żadnych założeń. Jeśli wykorzystalibyśmy stuprocentowe sytuacje, to wynik byłby inny. Trudno mi cokolwiek powiedzieć po tym spotkaniu. Nie gramy tak źle jak pokazują to mecze z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Przyczyny porażki należy szukać w głowach zawodniczek, a nie w umiejętnościach. To jest jedyna drużyna z którą podejmujemy walkę i chcemy wygrać, a gra nam się nie układa od pierwszych minut spotkania - powiedział Marcin Palica, trener KPR-u Gminy Kobierzyce.

- Pierwsza trójka bardzo szybko się uformowała, natomiast w drugiej rundzie nie było wiadomo kto zajmie drugie, a który zespół trzecie miejsce w tabeli ORLEN Superligi Kobiet. Lublinianki chciały zmniejszyć do nas dystans, jednak KPR Gminy Kobierzyce rozegrał bardzo dobry mecz i wszystko uległo zmianie. Tak jak liczyłam MKS URBIS Gniezno włączyło się do walki o czwarte miejsce, jednak z powodu kontuzji obecnie one wyglądają. W porę obudziły się zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin. Największą niespodzianką wydają się występy Galiczanki Lwów, jednak wynika to z kontuzji panujących w zespole aktualnych mistrzyń Ukrainy - dodała Bożena Karkut.