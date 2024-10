Hit przełożony! Pierwsze zwycięstwo beniaminka?

Najciekawsze spotkanie 4. serii ORLEN Superligi Kobiet pomiędzy KPR-em Gminy Kobierzyce i MKS-em FunFloor Lublin odbędzie się w innym terminie, a ma to związek z sobotnim spotkaniem tej pierwszej drużyny w eliminacjach Ligi Europejskiej. Podopieczne Marcina Palicy zmierzą się z aktualnymi mistrzyniami Turcji - Armady Praxis Yalikavakspor.

- Czeka nas spore wyzwanie, jeśli chodzi o poznanie przeciwnika i analizę ich stylu gry, dlatego ważna będzie nasza umiejętność szybkich reakcji i dostosowywania się do sytuacji na boisku . W tym sezonie chcemy zebrać jak najwięcej doświadczenia na arenie międzynarodowej, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Nie zamierzamy jednak odpuścić żadnego ze spotkań i będziemy walczyć o zwycięstwo - powiedział Marcin Palica, trener KPR-u Gminy Kobierzyce.

Nieoczekiwany faworyt

Bardzo ciekawie zapowiada się sobotnia rywalizacja w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie Piotrcovia zmierzy się z Energa Startem Elbląg. W poprzednim sezonie za faworyta tego spotkania uchodziłyby gospodynie, jednak w roli aktualnie trzeciego zespołu tabeli ORLEN Superligi Kobiet przystąpią zawodniczki z Elbląga. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz mają na swoim koncie siedem punktów - pokonując Energa Szczypiorno Kalisz i Sośnicę Gliwice, a także doprowadzając do serii rzutów karnych z MKS-em URBIS Gniezno. Pierwsze mecze nowego sezonu nie przebiegły natomiast po myśli Piotrcovii Piotrków Trybunalski. O ile w spotkaniach z KGHM MKS Zagłębiem Lubin i MKS-em FunFloor Lublin porażki były do przewidzenia, to piotrkowianki na inaugurację rozgrywek nieoczekiwanie uległy rywalkom z Chorzowa.