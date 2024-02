Hit nie zawiódł. Mistrzynie zatrzymane przez MKS FunFloor

Podopieczne Bożeny Karkut mogą odczuwać niedosyt, bowiem to one prowadziły przez większość spotkania. Ich gra w ataku opierała się na indywidualnych akcjach Patricii Matieli Machado i Karoliny Kochaniak-Sali, a bramki zdobywały również Karin Bujnochova i Daria Michalak. By sięgnąć po 47. zwycięstwo w ORLEN Superlidze Kobiet zabrakło skuteczności, a także dłuższych fragmentów bardzo dobrej gry w obronie.

- Uciekły nam pierwsze punkty, ale sami się o to prosiliśmy. My prowadziliśmy to spotkanie, były momenty, gdzie można było zwiększyć przewagą, a tego nie zrobiliśmy. Daliśmy szanse rywalowi się zbliżyć i on to wykorzystał. Zabrakło nam dłuższych fragmentów mocnych w obronie szczególnie w centralnej strefie boiska. Taki jest sport. Rywalkom gratuluje, ale to jeszcze nie koniec rozgrywek - podsumowała Bożena Karkut, trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Radość w Lublinie

Ze zwycięstwa w serii rzutów karnych mogły cieszyć się zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin, a ich bohaterką została Weronika Gawlik. Doświadczona bramkarka dwukrotnie zatrzymała na linii siódmego metra Joannę Drabik. W 53 minucie spotkania Patricia Matieli Machado zdobyła bramkę, dzięki czemu przewaga KGHM MKS Zagłębia Lubin wzrosła do trzech trafień. Podopieczne Edyty Majdzińskiej znalazły sposób na zatrzymanie indywidualnych akcji rywalek, a w ataku dały o sobie znać Romana Roszak, Stela Posavec i Aleksandra Tomczyk. Lublinianki poszły za ciosem i za sprawą Joanny Andruszak objęły prowadzenie.

Wyrównującą bramkę zdobyła jednak Karolina Kochaniak-Sala. Zarówno zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, jak i MKS-u FunFloor Lublin, miały swoją szansę na zdobycie decydującej bramki, ale nie zostały one wykorzystane. Podopiecznym Edyty Majdzińskiej zabrakło do tego mniej niż sekundy. Dwukrotnie na rzut z dystansu decydowała się Magdalena Więckowska, jednak została ona brutalnie zatrzymana przez Karin Bujnochovą. W ostatniej akcji piłka trafiła do Magdy Balsam, ale piłka wpadła do bramki już po końcowej syrenie.

Jestem bardzo dumna z gry swojego zespołu. Przy wyniku -3 udało się dziewczynom pociągnąć grę. Szkoda, że przy brutalnych faulach na Magdzie Więckowskiej zabrakło nam setnej sekundy, by Magda Balsam zagwarantowała nam zwycięstwo. Możemy sobie pogratulować świetnego spotkania. Cieszę się, że tak dużo zawodniczek zagrało wyśmienite zawody ~ oceniła Edyta Majdzińska, trenerka MKS-u FunFloor Lublin.

Ważne zwycięstwa

Emocji nie zabrakło również w spotkaniu dwóch zespołów walczących o utrzymanie w ORLEN Superlidze Kobiet, gdzie o zwycięstwie Handball JKS-u Jarosław również zadecydowała seria rzutów karnych. Podobnie jak to miało miejsce w Lubinie, tak i w tym meczu, bliższe zwycięstwa były zawodniczki gospodarzy. Po zmianie stron zespół prowadzony przez Michała Kubisztala wypracował sobie sześciobramkową przewagę (14:8 dop. red), jednak została ona zniwelowana przez beniaminka ORLEN Superligi Kobiet. AWS Energa Szczypiorno Kalisz objęła prowadzenie w końcówce spotkania za sprawą Darii Miłek, jednak w decydującym momencie ręka nie zadrżała Wiktorii Kostuch.

Ważne zwycięstwo zapisały na swoim koncie zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin. Podopieczne Krzysztofa Przybylskiego pokonały Start Elbląg 38:27 (17:12) i awansowały na szóste miejsce w tabeli ORLEN Superligi Kobiet. Koszalinianki zdobyły nie tylko trzy punkty, ale także osiągnęły drugi założony cel - odrobiły z nawiązką różnicę bramek z pierwszego spotkania pomiędzy tymi zespołami. W ataku wyśmienicie spisywała się Marcelina Polańska, a w szybkim ataku brylowała Aleksandra Zaleśny.

- Jestem dumny z naszej drużyny, wszystkie zawodniczki pokazały się z fantastycznej strony. Cieszymy się, że awansowaliśmy na szóste miejsce w ligowej tabeli. Teraz skupiamy się na kolejnych meczach i liczymy, że nasza dobra passa będzie wciąż trwała - stwierdził Krzysztof Przybylski, trener Młynów Stoisław Koszalin.

Zwycięstwa faworytek

Trzy punkty w starciu z Galiczanką Lwów wywalczył MKS URBIS Gniezno. Podopieczne Roberta Popka musiały sobie radzić bez Malwiny Hartman, która opuściła parkiet po ostrym ataku jednej z rywalek. Czwarty zespół ORLEN Superligi Kobiet nie oddał jednak inicjatywy w tym meczu, a skuteczna na skrzydle była po raz kolejny Żaneta Lipok.

- Tak naprawdę już na dziesięć minut miałyśmy znaczną przewagę. Podczas meczu było takie napięcie, jakbyśmy grały "bramka za bramkę". To było spotkanie pełne wrażeń - powiedziała Aleksandra Hypka, bramkarka MKS-u URBIS Gniezno.

Na pozycję wicelidera tabeli ORLEN Superligi Kobiet awansowały zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce, które okazały się lepsze od Piotrcovii Piotrków Trybunalski. O zwycięstwie brązowych medalistek poprzednich rozgrywek zadecydowała druga część spotkania - w bramce świetnie spisywała się Viktoriia Saltaniuk, a w ataku brylowała Małgorzata Buklarewicz, zdobywczyni dziewięciu bramek.

Mecz KGHM MKS Zagłębia Lubin z MKS FunFloor Lublin / Sebastian Borowski / PAP

