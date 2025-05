Hit na ostatki! Pożegnanie legend w Kobierzycach i Piotrkowie Trybunalskim

- Tak się składa, ze jedyna niewiadoma w tabeli to właśnie my i zespół z Piotrkowa. Mimo tego, że nie powtórzymy co najmniej czwartego miejsca z zeszłego roku to walczymy do końca. Chcemy zakończyć ten sezon dwoma zwycięstwami i piątym miejscem - zapowiedziała Oliwia Kuriata, obrotowa MKS-u URBIS Gniezno.