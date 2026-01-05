Hit dla wicemistrzyń Polski. Festiwal bramek w Lubinie

Hit 13. serii ORLEN Superligi Kobiet mógł podobać się kibicom, a zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin udanie zrewanżowały się Piotrcovii Piotrków Trybunalski za porażkę w pierwszej części rundy zasadniczej. Aktualne wicemistrzynie Polski mogły liczyć na bramki swoich skrzydłowych - Adrianny Górnej i Sanji Radosavjević. W zespole z województwa łódzkiego bardzo dobrą formę prezentowały natomiast Joanna Gadzina i Karolina Sarnecka. Przez większość spotkania na prowadzeniu znajdowały się zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin, a w najlepszym momencie ich przewaga wynosiła sześć bramek. Piotrcovia Piotrków Trybunalski za sprawa m.in. Edyty Byzdry potrafiła zniwelować straty do dwóch trafień, jednak na więcej tego dnia nie pozwoliły aktualne wicemistrzynie Polski.

- Cieszy wygrana, chociaż w drugiej części nie zabrakło trochę nerwów. Mogliśmy ten mecz znacznie wcześniej zamknąć, wykorzystując swoje sytuacje. Warto nadmienić, że otrzymaliśmy także trochę kar dwuminutowych i przeplataliśmy to graniem w osłabieniu. Mimo wszystko można powiedzieć, że do końca kontrolowaliśmy przebieg spotkania - zaznaczył Paweł Tetelewski, szkoleniowiec PGE MKS-u El-Volt Lublin.

KGHM MKS Zagłębie Lubin pokonało Enea MKS Gniezno 45:37 (23:21), a w trakcie sześćdziesięciu minut padły łącznie aż 82 bramki. Oba zespoły imponowały skutecznością w ofensywie, a na szczególne wyróżnienie zasługuje zwłaszcza Kinga Jakubowska, która rzuciła aż 13 bramek. W barwach Enea MKS-u Gniezno bardzo dobre spotkania rozegrały Magdalena Nurska oraz Monika Łęgowska (po siedem trafień dop. DO).

Cieszę się, że dziewczyny wytrzymały te trudne momenty, bo nie wszystko się układało tak, jakbyśmy chcieli. Ale najważniejsze, że w tej drugiej połowie już nadawaliśmy przez 30 minut tej rywalizacji i wiadomo było, że wygramy ten mecz

Świetna Egipcjanka

Ważne zwycięstwo odniosły zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin, które pokonały na wyjeździe Energa Start Elbląg 26:22 (13:9). Pierwszoplanową rolę po raz kolejny odegrała Mai Gomaa, która zanotowała aż 22 skuteczne interwencje, broniąc połowę rzutów zespołu prowadzonego przez Magdalenę Stanulewicz. W ataku po raz kolejny w rolę liderki wcieliła się Sara Kovarova, autorka 11 bramek. Energa Start Elbląg też mógł liczyć na dobrze dysponowaną bramkarkę - Marię Pentek, jednak pomimo odrobienia strat, nie był w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę.

- Dziewczyny pokazały charakter, wytrzymały presję meczu. Zagrały perfekcyjnie wszystkie elementy, które potrafią grać najlepiej. Były dobrze przygotowane i zrobiły wszystko co było zaplanowane. Przewidywałem, że ten mecz będzie trudny nie tylko technicznie i taktycznie, ale również psychicznie i mentalnie, bo takie już są nasze rywalizacje z elbląskim zespołem - zaznaczył Dmytro Hrebeniuk, trener Piłki Ręcznej Koszalin.

Na pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet będą musiały jeszcze poczekać zawodniczki TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz, które uległy Galiczance Lwów 29:33 (10:19). O porażce zespołu z Kalisza zadecydowała słabsza pierwsza połowa, gdy aktualne mistrzynie Ukrainy wypracowały bezpieczną przewagę. Tytuł MVP zgarnęła debiutująca w ORLEN Superlidze Kobiet Jovana Kiprijanovska. Macedońska rozgrywająca zdobyła tego dnia siedem bramek, często obsługując swoimi podaniami koleżanki z zespołu.

Nowy rok bardzo dobrze rozpoczął się dla zawodniczek KPR-u Gminy Kobierzyce, które pokonały Sośnicę Gliwice 34:21 (16:12).

- Bardzo wiele rozumiem. Mamy swoje problemy i nie ukrywamy tego. Niemniej, wychodząc na takie spotkanie, trzeba pokazać, że zasługuje się na tę Superligę. Mam wrażenie, że momentami sami siebie sabotowaliśmy. Liczba błędów chwytu podań była zatrważająca, jak na taki poziom rozgrywkowy - powiedział Michał Kubisztal, trener Sośnicy Gliwice.

KGHM Zagłębie Lubin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport