Hit dla mistrzyń Polski! Dreszczowiec w Gnieźnie i Koszalinie

Dolnośląskie derby w ORLEN Superlidze Kobiet nie zawiodły pod względem emocji. W pierwszej połowie bliższe zwycięstwa były zawodniczki KPR Gminy Kobierzyce. Podopieczne Marcina Palicy prowadziły wyrównaną walkę z aktualnymi mistrzyniami Polski i schodziły do szatni z jednobramkowym prowadzeniem (14:13 dop. DO). Po przerwie lubinianki zaczęły grać szybciej i agresywniej w obronie, co pozwoliło im na skuteczne kontrataki. Choć aktualne wicemistrzynie Polski doprowadziły jeszcze do remisu, dalszy przebieg meczu kontrolowały już zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. - W pierwszej połowie KPR Gminy Kobierzyce wykorzystał naszą liczbę błędów, których było zdecydowanie zbyt wiele. W drugiej połowie popełniliśmy już tylko dwa. Przeprowadziliśmy więcej kontrataków, dzięki czemu udało nam się odskoczyć na 4-5 bramek i przejąć kontrolę nad meczem. Chwilę nacieszymy się zwycięstwem, potem dziewczyny wyjadą na zgrupowanie kadry, a po powrocie zaczniemy przygotowania do spotkania z PGE MKS FunFloor Lublin. - przyznała Bożena Karkut, trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin.

