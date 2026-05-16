Hit dla KGHM MKS Zagłębia! O mistrzostwie Polski zadecyduje "Ligowy Klasyk"

Hit 27. serii ORLEN Superligi Kobiet miał nieoczekiwany przebieg jedynie w pierwszych minutach spotkania. To właśnie bramki m.in. Patrycji Królikowskiej czy Oliwii Domagalskiej spowodowały, że KRASOŃ MKS Piotrcovia znajdowała się na prowadzeniu w początkowych fragmentach meczu. Podopieczne Bożeny Karkut bardzo szybko doprowadziły jednak do remisu, a na parkiecie wyróżniały się zwłaszcza Kinga Grzyb i Alicia Fernandez Fraga. KGHM MKS Zagłębie Lubin wypracowało sobie przed przerwą kilkubramkową przewagę (16:13 dop. DO). W drugiej części spotkania Lubinianki kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie i utrzymywały względnie bezpieczny dystans dzielący ich od rywalek. W ostatnim kwadransie meczu parkiet z powodu gradacji kar musiała opuścić Romana Roszak, co wykorzystały zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin i pokonały KRASOŃ MKS Piotrcovię 37:27 (16:13)

- Nie odpowiem na pytanie czy znalazłyśmy patent na KRASOŃ MKS Piotrcovię. Wydaje mi się, że od pewnego czasu ustabilizowałyśmy grę w obronie. W trakcie sezonu zdarzały nam się w tych aspektach pewne niedomówienia, ale od kilku spotkań, zwłaszcza w turnieju Final Four Pucharu Polski, ta obrona funkcjonowała bardzo dobrze - oceniła Karolina Kochaniak, rozgrywająca KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Przedłużone szanse

W grze o mistrzostwo Polski pozostają zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin, które pokonały Enea MKS Gniezno 37:29 (22:11). Podopieczne Pawła Tetelewskiego bardzo szybko wypracowały sobie przewagę, która po pierwszym kwadransie wynosiła siedem bramek (11:4 dop. DO). Ze względu na wiele urazów w zespole aktualnych wicemistrzyń Polski szansę gry w ataku otrzymała m.in. Dominika Więckowska, a na środku rozegrania pojawiła się nominalna skrzydłowa - Wiktoria Gliwińska. PGE MKS El-Volt Lublin kontrolował przebieg wydarzeń również w drugiej części spotkania, w której na parkiecie pojawiła się kończąca karierę sportową Weronika Gawlik. Debiut na parkietach ORLEN Superligi Kobiet zanotowała Nadia Chodoń, a po zakończonym spotkaniu pożegnano zawodniczki, które nie będą reprezentować barw tego zespołu w przyszłym sezonie, a są nimi: Dominika Więckowska, Magda Więckowska, Adrianna Górna, Wiktoria Gliwińska, Szimonetta Planeta oraz Aleksandra Tomczyk.

- Dziewczyny pokazały dzisiaj charakter w obronie i przede wszystkim mądrze zagrały w ataku. Nie chcieliśmy się dzisiaj śpieszyć, tylko wypracować pewne sytuacje. Mam nadzieję, że kontuzje będą nas już omijać. Ola Rosiak spróbowała dzisiaj zagrać piętnaście minut, ale wynik był bezpieczny, więc dmuchaliśmy na zimne i daliśmy jej odpocząć. Myślę, że każda zawodniczka, która weszła na parkiet, pokazała, że można na nią liczyć. To jest siła tego zespołu - zaznaczył Paweł Tetelewski, trener PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Blisko pucharów

Krok od wywalczenia czwartego miejsca w ORLEN Superlidze Kobiet są zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce, które pokonały Piłkę Ręczną Koszalin 32:25 (15:14). To było w miarę wyrównane spotkanie, jednak w drugiej części spotkania dolnośląski zespół wypracował sobie bezpieczną przewagę i mógł się cieszyć ze zdobycia kompletu punktów.

- Uważam, że źle weszłyśmy w ten mecz. To Piłka Ręczna Koszalin prowadziła przez pierwszych kilka minut, jednak zdołaliśmy wrócić do tego spotkania. Niemniej jednak uważam, że przez cały mecz dawałyśmy zbyt dużo tlenu rywalkom. W momencie, gdy budowałyśmy sobie przewagę, to potem łatwo ją traciłyśmy. Zdarzały się głupie błędy, a rywalki zaczynały nas gonić - oceniła Wiktoria Kostuch, skrzydłowa KPR-u Gminy Kobierzyce.

O tym kto zajmie czwarte miejsce w tabeli zadecyduje ostatni mecz pomiędzy KPR-em Gminy Kobierzyce i Enea MKS-em Gniezno. W lepszej sytuacji znajduje się zespół prowadzony przez Herlandera Silvę, który ma trzy punkty przewagi nad klubem z województwa wielkopolskiego.

Nimir Abdel-Aziz: Tomasz Fornal jest zawodnikiem kompletnym. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport