Hit 3. serii ORLEN Superligi Kobiet w Lubinie! Czy Piotrcovia zaskoczy mistrzynie Polski?

Zdecydowanie najciekawszym wydarzeniem 3. serii ORLEN Superligi Kobiet będzie spotkanie pomiędzy KGHM MKS Zagłębiem Lubin a Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Aktualne mistrzynie Polski prezentują świetną skuteczność na starcie nowego sezonu - zdobyły łącznie 82 bramki w meczach z Piłką Ręczną Koszalin oraz Sośnicą Gliwice. Trenerka Bożena Karkut może być zadowolona m.in. z postawy swoich skrzydłowych - Natalii Janas, Weroniki Weber oraz Kingi Grzyb - które należą do grona najskuteczniejszych zawodniczek całych rozgrywek.

Bardzo wiele powodów do zadowolenia mają także kibice Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Zespół prowadzony przez Horatiu Pascę pewnie pokonał Galiczankę Lwów, a kilka dni później Enea MKS Gniezno. Warto odnotować świetną dyspozycję Romany Roszak, która w obu spotkaniach zanotowała dwucyfrową liczbę bramek. To z całą pewnością zespół, który będzie chciał włączyć się do walki o medal w ORLEN Superlidze Kobiet - potwierdzają to transfery m.in. Edyty Byzdry, Marceliny Polańskiej oraz Natalii Pankowskiej, która jeszcze w poprzednim sezonie reprezentowała barwy KGHM MKS Zagłębia Lubin.

- W środę jedziemy do Lubina. Wiemy, że to bardzo trudny teren. Jeśli będziemy walczyć tak jak dzisiaj i z takim zaangażowaniem, możemy sprawić niespodziankę - powiedziała Romana Roszak, rozgrywająca Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

Nowy początek

Pierwsze spotkania w sezonie 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet rozegra Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz. Trenerem zespołu pozostanie Ivo Vavra (potwierdzenie w systemie ZPRP - dop. DO), a skład w większości będą tworzyły zawodniczki występujące wcześniej w drużynie z Chorzowa. Wyjątek stanowią Małgorzata Trawczyńska, Andżelika Petroll oraz Simona Szarkova. Ta ostatnia zagra w ORLEN Superlidze Kobiet po rocznej przerwie, kiedy broniła barw KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Z poprzedniego składu KPR-u Ruch Chorzów pozostały m.in. Anastasiia Bondarenko, Kaja Gryczewska oraz Marta Gęga. Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz zmierzy się najpierw w zaległym spotkaniu 1. serii z PGE MKS-em El-Volt Lublin, natomiast dwa dni później czeka ich mecz z Energa Startem Elbląg. Z oczywistych względów większe szanse na zdobycz punktową pojawią się w drugim z wymienionych spotkań - w nim jednak zespół rywalek prowadzony przez Magdalenę Stanulewicz będzie chciał zmazać plamę po wyjazdowej porażce z Galiczanką Lwów.

Sobotnie emocje

W najbliższą sobotę odbędą się również dwa inne spotkania - KPR Gminy Kobierzyce zmierzy się z Piłką Ręczną Koszalin, natomiast w Gnieźnie dojdzie do meczu pomiędzy ENEA MKS-em i Galiczanką Lwów.

Podopieczne Dmytro Hrebeniuka nie miały szczęścia w losowaniu terminarza ORLEN Superligi Kobiet w sezonie 2025/2026 - na starcie czekały je mecze z zespołami z Lubina i Lublina, a teraz ich rywalem będzie trzeci zespół poprzednich rozgrywek, KPR Gminy Kobierzyce. Obie dotychczasowe porażki były bardzo bolesne - o ile w pierwszej połowie meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin koszalinianki potrafiły dotrzymywać kroku aktualnym mistrzyniom Polski, o tyle w starciu z PGE MKS-em El-Volt Lublin rywalki systematycznie powiększały swoją przewagę.

- Trzeba też pamiętać, że trzy dni temu grałyśmy z mistrzyniami Polski, dziś z wicemistrzyniami, a w kolejnym spotkaniu zmierzymy się z brązowymi medalistkami ubiegłego sezonu. Myślę jednak, że jest w tym pewien pozytyw - nabierzemy w tych meczach charakteru i mocy, a później śmiało będziemy iść "na bramkę" - powiedziała Karina Bayrak, rozgrywająca Piłki Ręcznej Koszalin.

ENEA MKS Gniezno przystąpi do sobotniego spotkania z Galiczanką Lwów w roli faworyta, jednak ostatni mecz aktualnych mistrzyń Ukrainy pokazał, że beniaminek rozgrywek nie zamierza pełnić roli outsidera ORLEN Superligi Kobiet. Podopieczne Petera Kostki muszą wyciągnąć wnioski z porażki w Piotrkowie Trybunalskim, gdy miały problem z odnalezieniem rytmu, co wykorzystała Piotrcovia i szybko wypracowała sobie kilkubramkową przewagę.

Pracowite lublinianki

Na zakończenie 3. serii ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin zmierzą się z Sośnicą Gliwice. Inny wynik niż wysokie zwycięstwo zespołu z województwa lubelskiego byłby sporą niespodzianką. Zarówno mecz z Energą Szczypiorno Kalisz, jak i spotkanie z Sośnicą Gliwice będzie kolejną okazją do zgrywania się zespołu, który w ostatnim czasie musiał sobie radzić bez m.in. Aleksandry Rosiak, Aleksandry Tomczyk, Oktawii Fedeńczak oraz Szimonetty Planety.

- Powoli łapiemy swój rytm i uczymy się siebie nawzajem. Fajnie, że tak wyszło i mam nadzieję, że każdy mecz będzie tak wyglądał. Zaczynamy grać bardziej zespołowo i otwierać sobie sektory. Mam nadzieję, że przyniesie to rezultaty w kolejnych meczach - zapowiedziała Daria Przywara, rozgrywająca PGE MKS-u El-Volt Lublin.

TERMINARZ 3. SERII ORLEN Superligi Kobiet

KGHM MKS Zagłębie Lubin - Piotrcovia Piotrków Trybunalski (środa 10 września, godz. 20:30)

KPR Gminy Kobierzyce - Piłka Ręczna Koszalin (sobota 13 września godz. 16)

Enea MKS Gniezno - Galiczanka Lwów (sobota 13 września, godz. 18)

Energa Start Elbląg - Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz (sobota 13 września, godz. 18)

PGE MKS El-Volt Lublin - Sośnica Gliwice (niedziela 14 września, godz. 16)

ZALEGŁY MECZ 1. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

PGE MKS El-Volt Lublin - Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz (czwartek, 11 września godz. 18).

Polsat Sport Polsat Sport

Anastasia Bondarenko, 03.09.2024 r. Fot. Adrian Ślązok/REPORTER East News

Kinga Jakubowska, KGHM MKS Zagłębie Michal Janek/REPORTER East News

Polina Masalova Adrian Slazok/REPORTER East News