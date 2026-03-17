Hiszpańska liderka! Siódemka 21. serii ORLEN Superligi Kobiet!

Bramkarka: Viktoriia Saltaniuk (KPR Gminy Kobierzyce)

Viktoriia Saltaniuk na przestrzeni całego spotkania z PGE MKS-em El-Volt Lublin notowała skuteczne interwencje, notując ich łącznie 14 i zachowując przy tym 34% skuteczności. Ostatecznie nie wystarczyło to do zwycięstwa, jednak należy docenić postawę ukraińskiej bramkarki.

Lewoskrzydłowa: Dominyka Andronik (Sośnica Gliwice)

To kolejne takie spotkanie w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet, gdy najwięcej bramek dla Sośnicy Gliwice zdobywają reprezentantki Litwy - Dominyka Andronik oraz Gabija Pilikauskaite. W naszym zestawieniu postanowiliśmy umieścić pierwszą z nich, która zdobyła siedem bramek, trzykrotnie skutecznie egzekwując rzut karny.

Lewa rozgrywająca: Anastasiia Tkach (Galiczanka Lwów)

To zawodniczka, która przyzwyczaiła nas do bardzo dobrych występów na lewym skrzydle, jednak pod nieobecność Diany Dmytryshyn została przesunięta na lewe rozegranie. Trener Vitalii Andronow mógł być zadowolony z jej występu, bowiem zdobyła ona siedem bramek dla Galiczanki Lwów. Jej występ docenili również kibice, wybierając ją MVP spotkania z Energa Startem Elbląg.

Środkowa rozgrywająca: Patricia Matieli (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Trenerka Bożena Karkut miała po niedzielnym meczu sporo powodów do zadowolenia, bo jej zespół pewnie pokonał Piłkę Ręczną Koszalin, a pięć zawodniczek zakończyło spotkanie z pięcioma bramkami na koncie. Wśród nich była m.in. Patricia Matieli, która była bezbłędna tego dnia i rozegrała jedno z lepszych spotkań w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet.

Prawa rozgrywająca: María Prieto O'Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)

Hiszpańska rozgrywająca była wiodącą postacią aktualnych wicemistrzyń Polski w meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce. María Prieto O'Mullony bardzo często decydowała się rzucać na bramkę strzeżona przez Viktoriię Saltaniuk, a ostatecznie dorobek bramkowy zatrzymał się na 11 trafieniach. Łącznie w całym sezonie ma ona ich już 149.

Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

María Prieto O'Mullony była zdecydowaną liderką aktualnych wicemistrzyń Polski, jednak na wyróżnienie zasługuje również Adrianna Górna. Prawoskrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin zdobyła pięć bramek, zachowując przy tym 100 % skuteczności.

Obrotowa: Nikola Głębocka (Enea MKS Gniezno)

Kibice w Piotrkowie Trybunalskim byli świadkami bardzo wyrównanego spotkania, a ostatecznie o zwycięstwie KRASOŃ MKS Piotrcovii zadecydowała seria rzutów karnych. Enea MKS Gniezno wywalczył zatem jedynie punkt, ale nie byłby on możliwy, gdyby nie świetna postawa Nikoli Głębockiej, która wykorzystała każde z pięciu podań od swoich koleżanek z zespołu.

Radość Brazylijek, z nr 49 Patricia Matieli

