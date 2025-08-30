Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hegemonki wciąż niepokonane. "Szczególnie z kobietami tak jest"

Piotr Jawor

- Trenujemy właśnie dla tych chwil, by po ostatnim gwizdku podnieść ręce i chwilę się pocieszyć. Warto dla tych momentów grać. Przez moją 50-letnią przygodę z piłką ręczną ciągle obowiązują te same zasady. I z każdego sukcesu cieszę się tak samo, bo w każdym roku jest on inny - podkreśla Bożena Karkut, trenerka Zagłębia Lubin, które zdobyło kolejny Superpuchar Polski kobiet.

Zagłębie Lubin zdobyło Superpuchar Polski
Zagłębie Lubin zdobyło Superpuchar PolskiPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

W sobotniej potyczce w Atlas Arenie lubinianki pokonały MKS El-Volt Lublin 30:24.

- To może wygląda lekko i przyjemnie, ale taki mecz to jest 60 minut ciężkiej pracy. Walczyłyśmy w obronie, później mądrze grałyśmy w ataku pozycyjnym. Kluczowe momenty były jednak podczas naszej gry w osłabieniu, gdy broniłyśmy i zdobywałyśmy bramki. Zbudowałyśmy przewagę i nie oddałyśmy jej do końca - analizowała na gorąco trenerka.

Zagłębie Lubin z Superpucharem Polski

Zagłębie w Atlas Arenie zagrało niemal podręcznikowo - szybko wyszło na prowadzenie i nie pozwoliło zbliżyć się rywalkom na więcej niż cztery bramki.

Dla mnie mecz trwa zawsze 60 minut i czy prowadzimy 10 bramkami, czy przegrywamy 10, to do końca trzeba walczyć. Pełna koncentracja i realizacja planu taktycznego, by za szybko nie uwierzyć, że będzie lekko i przyjemnie. W piłce ręcznej zdarzają się różne rzeczy, sport przecież wiele różnych przypadków już widział
zaznacza Karkut.

Kilka minut po spotkaniu trenerka wyglądała jednak na bardzo zadowoloną.

- Trenujemy właśnie dla tych chwil, by po ostatnim gwizdku podnieść ręce do góry i chwilę się pocieszyć. Warto dla tych momentów grać. Przez moją 50-letnią przygodę z piłką ręczną ciągle obowiązują te same zasady. I z każdego sukcesu cieszę się tak samo, bo w każdym roku jest on inny - podkreśla.

To jednak była dopiero pierwsza bitwa lubińsko-lubelska, a podobnych zapowiada się w tym sezonie wyjątkowo dużo.

- Zagramy z nimi co najmniej siedem razy i każdy mecz będzie inny. Ale tak daleko w przód nie wybiegam, zaraz zaczynamy ligę, więc krótka radość w autobusie i wracamy do gry. Jestem jednak daleka od teorii, że ta wygrana nam pomoże w kolejnych spotkaniach. Każdy mecz jest inny. Gdybyśmy nawet za chwilę zaczęli grać z Lublinem, to spotkanie byłoby zupełnie inne. Bo szczególnie z kobietami tak jest. Trzeba być ciągle czujnym - uśmiecha się Karkut.

Z Łodzi Piotr Jawor

Analiza Jakuba Bednaruka: Piątkowe mecze MŚ siatkarekPolsat SportPolsat Sport
Zagłębie Lubin
Zagłębie LubinPawel Andrachiewicz Newspix.pl
Kobieta w granatowym stroju stoi obok dużego pucharu ustawionego na podium z napisem 'Superpuchar Polski' na tle rozmytych sylwetek uczestników wydarzenia sportowego.
Superpuchar PolskiPawel Andrachiewicz Newspix.pl
Zwycięska drużyna szczypiornistek skacze z radości wokół dużego pucharu ustawionego na środku hali sportowej, wszyscy ubrani są w białe koszulki z logo zespołu, a w tle widoczne trybuny pełne kibiców i charakterystyczna konstrukcja dachu.
Zagłębie LubinPawel Andrachiewicz Newspix.pl

