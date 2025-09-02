Hegemonki czy pretendentki? Zapowiedź nowego sezonu ORLEN Superligi Kobiet

Podopieczne Bożeny Karkut mocnym akcentem rozpoczęły sezon 2025/2026, zdobywając w ubiegłą sobotę w łódzkiej Atlas Arenie Superpuchar Polski Kobiet. Tego dnia zawodniczki z Lubina były wyraźnie lepszym zespołem od PGE MKS-u El-Volt Lublin i zasłużenie mogły świętować zdobycie tego trofeum. KGHM MKS Zagłębie Lubin nie zamierza przerywać dominacji na ligowych parkietach, a dodatkowo chce zaistnieć w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Pomóc w tym mają m.in. Elisabet Cesáreo oraz Alicia Fernández Fraga - reprezentantki Hiszpanii, które w 2019 roku wywalczyły wicemistrzostwo świata. W zespole znalazły się również wyróżniające się zawodniczki Ligi Centralnej Kobiet - Martyna Dydek oraz Lidia Piotrowska, które będą chciały podążyć drogą m.in. Darii Przywary i swoją ciężką pracą zapracować na miejsce w składzie aktualnych mistrzyń Polski.

- Dobrze ktoś kiedyś powiedział, że wspiąć się na szczyt nie jest tak trudno, jak wspiąć się na niego kolejny raz. Zdaję sobie z tego sprawę. Niemniej jednak podchodzę do tego w taki sposób, że wiem, jaki mam zespół i jakie zadania chciałabym, aby realizował. Nasze założenia sprawdzają się co roku i chcę być w tym konsekwentna. To będzie trudniejszy sezon niż poprzedni, ale cele mamy wciąż te same - podkreśliła Bożena Karkut, trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Zdetronizować Zagłębie

Dominację aktualnych mistrzyń Polski zamierzają przerwać zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin. W tym celu do klubu z województwa lubelskiego trafiły dwie byłe zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin - Adrianna Górna i Daria Przywara. Pomóc w tym mają także María Prieto O'Mullony oraz Patricia Lima. Obie zawodniczki z powodzeniem występowały w lidze hiszpańskiej i mają wnieść dodatkową jakość do gry lubelskiego klubu. W bramce rywalizację zwiększy natomiast Caroline Aparecida Nogueira Martins. Warto dodać, że w decydującej fazie eliminacji Ligi Europejskiej Kobiet rywalem PGE MKS-u El-Volt Lublin będzie… KGHM MKS Zagłębie Lubin. Oznacza to, że oba zespoły zmierzą się w nadchodzącym sezonie minimum siedmiokrotnie.

Zmian nie brakowało także w zespole brązowych medalistek poprzedniego sezonu ORLEN Superligi Kobiet. KPR Gminy Kobierzyce pozyskał aż osiem nowych zawodniczek, wśród których znalazły się m.in. wyróżniające się w tych rozgrywkach: Anna Mączka, Wiktoria Kostuch oraz Ausra Arcisevskaja. Dodatkowo zespół wzmocniły: Karolina Szajek-Ostrówka, Milana Shukal, Ivana Gakidova oraz Zuzanna Zimnicka. Ta ostatnia to wyróżniająca się postać Ligi Centralnej Kobiet oraz liderka reprezentacji Polski do lat 19.

Na pewno będziemy celować w medal. Chcemy być jeszcze silniejsi i mocniejsi, a swoją dobrą dyspozycją chcemy mocno zaznaczyć obecność w ORLEN Pucharze Polski Kobiet i Pucharze Europejskim EHF

Kto sprawi niespodziankę?

Czy ktoś jeszcze będzie w stanie włączyć się do walki o medale w ORLEN Superlidze Kobiet? Nie można wykluczyć takiego scenariusza, bowiem do tego grona aspirują co najmniej trzy drużyny: Energa Start Elbląg, Enea MKS Gniezno oraz Piotrcovia Piotrków Trybunalski. W zespole prowadzonym przez Magdalenę Stanulewicz doszło jedynie do dwóch zmian - klub pozyskał Polinę Masalovą (KPR Ruch Chorzów) i Oliwię Suligę (Piotrcovia Piotrków Trybunalski).

- W nadchodzącym sezonie przede wszystkim zależy nam na tym, abyście byli państwo dumni z tego, jak będziemy reprezentować Elbląg. Aby tradycji stało się zadość: nie mogę zagwarantować, że wygramy wszystkie mecze, ale obiecuję, że tanio skóry nie sprzedamy - zapowiedziała podczas przedsezonowej prezentacji Magdalena Stanulewicz, trenerka Energa Startu Elbląg.

Z nowym szkoleniowcem do sezonu 2025/2026 przystąpią zawodniczki Enea MKS-u Gniezno. Zespół poprowadzi Peter Kostka, dotychczasowy trener Iuventy Michalovce. Warto przypomnieć, że właśnie z tym zespołem gnieźnianki odpadły w ćwierćfinale Pucharu Europejskiego EHF. Klub wzmocniły także Nuša Fegić ze Słowenii, Brazylijka Lauani Pereira Rocha oraz Natalia Krupa-Chlebik, która wzmocni rywalizację w bramce. Zmian nie brakowało również w Piotrcovii Piotrków Trybunalski, która pozyskała Marcelinę Polańską, Natalię Pankowską, Edytę Byzdrę, Paulinę Masną, Gabrielę Haric oraz Antoninę Cieślak.

Superliga bez Chorzowa

W ostatnich dniach doszło do połączenia zespołów z Kalisza oraz Chorzowa, które od sezonu 2025/2026 będą występować pod nazwą Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz i swoje mecze rozgrywać właśnie w Kaliszu. To smutny finał trwającego od wielu miesięcy konfliktu na linii KPR Ruch Chorzów - władze miasta. W związku z tym, że do połączenia doszło tuż przed startem nowego sezonu, pierwsze dwa spotkania nowego zespołu zostały przełożone na inny termin. W składzie drużyny zobaczymy m.in. Magdalenę Widuch, Małgorzatę Trawczyńską, Andżelikę Petroll oraz Simonę Szarkovą.

Z czterema nowymi zawodniczkami do nowego sezonu przystąpią także zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin. Do zespołu dołączyły Jelena Knežević, Ivana Arsenievska, Beata Naumczyk oraz Karina Bayrak. Zmian nie brakowało również w Sośnicy Gliwice, do której trafiły Gabija Pilikauskaitė, Dominyka Andronik, a także dobrze znane w ORLEN Superlidze Kobiet Silvie Polasková i Karolina Mokrzka. Po rocznej przerwie w rozgrywkach ponownie wystąpi Galiczanka Lwów, która swoje mecze będzie rozgrywać w Biłgoraju. Po groźnej kontuzji do składu powraca również Diana Dmytryshyn, którą wcześniej interesowały się czołowe kluby ORLEN Superligi Kobiet.

Teoretycznie cztery ostatnie zespoły - Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz, Piłka Ręczna Koszalin, Sośnica Gliwice oraz Galiczanka Lwów - powinny być zamieszane w walkę o utrzymanie, jednak historia pokazuje, że w ORLEN Superlidze Kobiet niejednokrotnie dochodziło do dużych niespodzianek.

Polsat Sport Polsat Sport