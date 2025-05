Gladiatory 2025: Ruszają obrady Kapituły ORLEN Superligi Kobiet! Kto powalczy o statuetki?

Kto ma największe szanse na nominację? To pytanie, na które odpowiedzą dziennikarze i eksperci zajmujący się na co dzień rozgrywkami ORLEN Superligi Kobiet. W poniedziałek, 12 maja, podczas specjalnego spotkania Kapituła dokona wyboru nominowanych w dziewięciu kategoriach Gladiatorów 2025:

- Zawodniczka Sezonu (5 nominacji) - Trener Sezonu (3 nominacje) - Bramkarka Sezonu (3 nominacje) - Boczna Rozgrywająca Sezonu (5 nominacji) - Środkowa Rozgrywająca Sezonu (3 nominacje) - Obrotowa Sezonu (3 nominacje) - Skrzydłowa Sezonu (5 nominacji) - Obrończyni Sezonu (3 nominacje) - Odkrycie Sezonu (do 23 lat, 3 nominacje)

W kategorii Wybór Sezonu nominacje otrzymają szczypiornistki najczęściej wybierane przez kibiców do tytułu Zawodniczki Tygodnia. W przypadku równej liczby tytułów zdecyduje większa liczba głosów na daną zawodniczkę.

Skład Kapituły Gladiatorów

Kapituła Gladiatorów to grono doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, od lat związanych z piłką ręczną, którzy przez cały sezon śledzili przebieg rozgrywek, analizowali grę i formę zawodniczek. Tworzą ją przedstawiciele mediów ogólnopolskich i regionalnych, na co dzień zajmujący się ORLEN Superligą Kobiet. To właśnie oni zdecydują, kto znajdzie się w elitarnym gronie nominowanych.