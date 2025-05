Gladiatory 2025: Poznaliśmy nominacje w ORLEN Superlidze Kobiet!

Głosowanie na Gladiatory 2025 wkracza w decydującą fazę. Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze szczypiornistki i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród ORLEN Superligi Kobiet w dziewięciu z 11 kategorii. Obrady, które odbyły się w poniedziałek, 12 maja w siedzibie Superligi, były pełne konstruktywnych uwag i burzliwych dyskusji, zakończonych wspólnym konsensusem.

SuperGladiator dla Beaty Kowalczyk i Joanny Wagi

Kapituła ORLEN Superligi Kobiet zdecydowała o przyznaniu specjalnego wyróżnienia - SuperGladiatora - dwóm wybitnym zawodniczkom, które po zakończeniu sezonu 2024/2025 żegnają się z zawodową piłką ręczną. Beata Kowalczyk i Joanna Waga zostaną uhonorowane za swoje imponujące kariery, które na trwałe zapisały się w historii polskiego szczypiorniaka. Beata Kowalczyk przez 26 sezonów nieprzerwanie występowała w ORLEN Superlidze Kobiet, regularnie wzbogacając swoją kolekcję medali i stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych bramkarek w kraju. Jej konsekwencja, poziom sportowy i nieustanna gotowość do walki sprawiły, że dziś uznawana jest za ikonę kobiecej piłki ręcznej w Polsce na pozycji bramkarki. Joanna Waga to z kolei jedna z najskuteczniejszych zawodniczek w historii rozgrywek. Przez 21 sezonów zdołała zdobyć aż 1 831 bramek, co obecnie plasuje ją na drugim miejscu wśród najlepszych aktywnych strzelczyń ORLEN Superligi Kobiet.