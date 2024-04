Faworytki nie zawiodły, ważą się losy wicemistrzostwa. Zacięta walka w polskiej lidze

W poprzednich meczach nie grało nam się tutaj, ani u nas łatwo z Gnieznem. Chciałyśmy tu przyjechać i od samego początku pokazać, że to my wywieziemy trzy punkty. Wiemy o co gramy, celem głównym było mistrzostwo, ale to się w tym sezonie nie udało i chcemy zdobyć srebro

~ powiedziała Magda Balsam, skrzydłowa MKS-u FunFloor Lublin.