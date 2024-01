Faworyci bez potknięcia? Trudne zadanie beniaminka

Pierwszy mecz beniaminka Orlen Superligi Kobiet pod wodzą nowego trenera Pethera Krautmeyera zakończył się wysoką porażką z MKS-em FunFloor Lublin (26:38), a aktualne wicemistrzynie Polski wypracowały sobie już przewagę w pierwszej części spotkania. W najbliższą niedzielę poprzeczka również będzie postawiona bardzo wysoko, bowiem do Kalisza przyjedzie KPR Gminy Kobierzyce. Podopieczne Marcina Palicy w spotkaniu z Galiczanką Lwów musiały sobie radzić bez dwóch podstawowych zawodniczek grających w obronie tzn. Zuzanny Ważnej i Aleksandry Kucharskiej, jednak nie przeszkodziło to w wysokim zwycięstwie i umocnieniu się na trzecim miejscu w Orlen Superlidze Kobiet.

W niedzielne popołudnie czeka nas również mecz w Łańcucie, w którym Galiczanka Lwów zmierzy się ze Startem Elbląg. Wielokrotne mistrzynie Ukrainy po meczach z MKS-em FunFloor Lublin i KPR-em Gminy Kobierzyce, staną przed szansą na zdobycie pierwszych punktów w 2024 roku. Utrudnić zadanie będą chciały im zawodniczki Startu Elbląg, które przegrały z nimi mecz w pierwszej części rundy zasadniczej Orlen Superligi Kobiet. Podopieczne Romana Monta powinny wygrać to spotkanie, jeśli chcą myśleć o grze w grupie mistrzowskiej tych rozgrywek.

- Wiemy jak ważny jest to mecz w walce o pierwszą szóstkę. Jesteśmy zdeterminowane aby 3 punkty wróciły z nami do Elbląga. Zdajemy siebie sprawę, że nie będzie to łatwa przeprawa ale zrobimy wszystko aby zejść z boiska z podniesionymi głowami - powiedziała Wiktoria Tarczyluk, zawodniczka Startu Elbląg.