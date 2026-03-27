Energa Start uniknie baraży? Emocjonujące starcia w Koszalinie i Gnieźnie

Damian Orłowicz

Za nami hitowe starcie w lubelskiej Hali Globus, jednak to nie koniec emocji w 23. serii ORLEN Superligi Kobiet! W grupie mistrzowskiej czekają nas bardzo ciekawe starcia w Gnieźnie oraz Koszalinie, natomiast przed szansą na zapewnienie sobie ósmego miejsca w tabeli staną zawodniczki Energa Startu Elbląg.

Energa Start Elbląg – Galiczanka Lwów
Energa Start Elbląg – Galiczanka Lwów

Ostatni tydzień nie był udany dla zawodniczek Piłki Ręcznej Koszalin, które najpierw uległy w ramach ORLEN Superligi Kobiet KPR-owi Gminy Kobierzyce 24:34 (13:17), a kilka dni temu zostały wyeliminowane z rozgrywek Pucharu Polski Kobiet przez KRASOŃ MKS Piotrcovię. W szeregach Koszalinianek najskuteczniejsza była Sara Kovarova (7 bramek), natomiast bramki dla zespołu z Piotrkowa Trybunalskiego zdobywały m.in. Oliwia Domagalska i Joanna Gadzina (obie po 7 trafień). Z czego może wynikać słabsza postawa w ostatnich spotkaniach Piłki Ręcznej Koszalin?

- Oprócz tego, że dziewczyny walczą na boisku, walczą jeszcze z wieloma innymi poza nim. To wpływa na ich zdrowie psychiczne i powiem otwarcie, że trudno się gra, gdy kondycja mentalna nie jest najlepsza. Niemniej, podchodzimy do najbliższego meczu jak do każdego innego i zrobimy co w naszej mocy - przyznał Dmytro Hrebeniuk, trener Piłki Ręcznej Koszalin.

To spotkanie może przybliżyć zawodniczki KRASOŃ MKS Piotrcovii do brązowego medalu w ORLEN Superlidze Kobiet. Obecnie ich przewaga nad czwartym w tabeli KPR-em Gminy Kobierzyce wynosi jedenaście punktów, a do zdobycia przez oba zespoły pozostaje jeszcze osiemnaście. Wydaje się, że niedzielne starcie będzie emocjonujące dla kibiców również ze względu na wydarzenia z poprzedniego spotkania pomiędzy tymi zespołami w ORLEN Superlidze Kobiet. Piłka Ręczna Koszalin wygrała ten mecz dzięki bramce zdobytej przez Hannę Rycharską z rzutu wolnego po ostatnim gwizdku. Zdaniem rywala z Piotrkowa Trybunalskiego wykonany on został z naruszeniem przepisów gry, a klub wystosował wówczas oficjalny protest na ręce Komisarza Ligi.

Emocje w Gnieźnie?

Pierwsze zwycięstwo od 31 stycznia 2026 roku będą chciały zanotować zawodniczki Enea MKS-u Gniezno, które wciąż pozostają w walce o czwarte miejsce w tabeli ORLEN Superligi Kobiet. To z kolei pozwoliłoby zespołowi prowadzonemu przez Petera Kostkę wystąpić w przyszłorocznych zmaganiach w rozgrywkach europejskich. Zadanie jednak nie będzie łatwe, ponieważ ich rywalem będzie KPR Gminy Kobierzyce. Podopieczne Herlandera Silvy również bardzo długo musiały czekać na przełamanie w ORLEN Superlidze Kobiet, jednak w poprzedniej serii zaskakująco wysoko pokonały Piłkę Ręczną Koszalin. Wcześniej dolnośląski zespół bardzo dobrze zaprezentował się w meczach z KGHM MKS Zagłębiem Lubin i PGE MKS-em El-Volt Lublin, a w starciu z aktualnymi mistrzyniami Polski udało się nawet zdobyć jeden punkt.

Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

- Przed nami bardzo ważny mecz i dobrze wiemy, jak dużo on znaczy, zarówno dla nas, jak i dla układu tabeli. Spotkanie z KPR Gminy Kobierzyce na pewno będzie wymagające, ale naszym głównym założeniem jest koncentracja na swojej grze. Dodatkowo chcemy wykorzystać atut własnej hali. W Gnieźnie zawsze gra się inaczej, dzięki naszym kibicom mamy dodatkową energię i ogromne wsparcie. Jesteśmy zmotywowane, żeby zostawić na parkiecie wszystko i wywalczyć pełną pulę. Wierzymy, że razem z kibicami możemy tego dokonać - powiedziała Nikola Szczepanik, skrzydłowa Enea MKS-u Gniezno.

Decydujący krok?

Energa Start Elbląg stanie przed szansą na zapewnienie sobie ósmego miejsca w tabeli ORLEN Superligi Kobiet, które pozwoli uniknąć rywalizacji w barażach z wicemistrzem Ligi Centralnej Kobiet. Pierwszym warunkiem jest pokonanie w najbliższy wtorek TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz, który nie ma już szans na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie oznacza to jednak, że zawodniczki z Elbląga mogą liczyć na łatwą przeprawę w tym meczu. W poprzedniej serii ORLEN Superligi Kobiet zespół prowadzony przez Ivo Vavrę zdołał pokonać Galiczankę Lwów w serii rzutów karnych.

Drugim warunkiem jest porażka Sośnicy Gliwice w meczu z Galiczanką Lwów. Podopieczne Michała Kubisztala bardzo dobrze radziły sobie w styczniowych spotkaniach ORLEN Superligi Kobiet, jednak zarówno w lutym, jak i marcu, dwukrotnie musiały uznać wyższość Energa Startu Elbląg. To właśnie ta druga porażka spowodowała, że Gliwiczanki spadły na 9 miejsce w tabeli. Faworytem tego spotkania wydają się być jednak aktualne mistrzynie Ukrainy, chociaż w meczu z TAURON Ruchem widoczny był brak jednej z liderek - Diany Dmytryshyn, która jest obecnie kontuzjowana. Zwycięstwo Sośnicy Gliwice nad Galiczanką Lwów spowodowałoby, że emocje związane z rywalizacją w grupie spadkowej ORLEN Superligi Kobiet trwać będzie do 19 kwietnia, gdy rozegrana zostanie 24. seria tych rozgrywek.

TERMINARZ 23. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

GRUPA MISTRZOWSKA

  • PGE MKS El-Volt Lublin - KGHM MKS Zagłębie Lubin 25:28 (10:18)
  • Enea MKS Gniezno - KPR Gminy Kobierzyce (sobota 28 marca, godz. 18)
  • Piłka Ręczna Koszalin - KRASOŃ MKS Piotrcovia (niedziela 29 marca, godz. 16)

GRUPA SPADKOWA

  • Sośnica Gliwice - Galiczanka Lwów (sobota 28 marca, godz. 16)
  • Energa Start Elbląg - TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz (wtorek 31 marca, godz. 18)

KGHM Zagłębie – Krasoń Piotrcovia
Superliga kobiet

Niesamowita postawa KRASOŃ MKS Piotrcovii. Zmiana lidera w ORLEN Superlidze Kobiet

Damian Orłowicz
Damian Orłowicz
Bramkarz drużyny piłki ręcznej w żółto-czarnym stroju przygotowany do obrony rzutu, stojący na linii bramkowej podczas meczu, za nim widoczne siatka oraz transparenty kibiców.
Zapowiedź 5. serii ORLEN Superligi KobietORLEN Superliga Kobietmateriały prasowe
Pięć zawodniczek drużyny piłki ręcznej uśmiechniętych i pozujących razem na parkiecie sportowej hali, ubrane w zielone i czarne stroje sportowe, na tle trybun.
Piłka Ręczna KoszalinZBIGNIEW ZIEBA/ pr.koszalinmateriały promocyjne
Zawodniczka piłki ręcznej w sportowym stroju bramkarki energicznie świętuje moment podczas meczu, tło stanowi bramka oraz reklama samochodu.
KGHM MKS Zagłębie Lubinmateriały prasowemateriały prasowe
Czy Polacy zapewnią sobie awans na mundial? Roman Kosecki optymistycznie przed meczem ze SzwecjąPolsat Sport

