Emocje wracają do Gniezna. ENEA MKS podejmie mistrzynie z Lubina

Kibice w Gnieźnie stworzyli wyjątkową atmosferę podczas towarzyskiego spotkania reprezentacji Polski z Serbią, które było szczególnym wydarzeniem dla Malwiny Hartman, Katarzyny Cygan oraz Nikoli Głębockiej - zawodniczek na co dzień reprezentujących barwy miejscowego ENEA MKS-u. Dla pierwszej z nich był to debiut w kadrze narodowej. Podopieczne Arne Senstada, mimo trudnego początku, pokonały rywalki 30:26 (11:16), a po końcowej syrenie długo rozdawały autografy i pozowały do zdjęć z gnieźnieńskimi kibicami.

- W hali w Gnieźnie zawsze jest świetna atmosfera, a tutejsi kibice są cudowni. Tutaj naprawdę jest wyjątkowy klimat. Debiut w miejscu, w którym gram na co dzień w klubie, był wyjątkowy. Cieszę się, że kibice pomogli mi nieco mniej się stresować - powiedziała Malwina Hartman, rozgrywająca ENEA MKS-u Gniezno.

Podopieczne Petera Kostki rozpoczęły sezon 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet obiecująco - pokonały Sośnicę Gliwice i Galiczankę Lwów, a uległy Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Trudno jednak oczekiwać, by sprawiły niespodziankę w starciu z rozpędzonymi mistrzyniami Polski, które nawet po słabszym początku potrafią kontrolować przebieg meczu w drugiej części - co pokazał pojedynek 3. serii z Piotrcovią Piotrków Trybunalski.

Ten mecz rozpocznie 4. serię ORLEN Superligi Kobiet, a zakończy ją starcie Piotrcovii Piotrków Trybunalski i PGE MKS-u El-Volt Lublin. Wydaje się, że zapowiada się ono równie interesująco jak rywalizacja w Gnieźnie. Zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin pewnie wygrały trzy pierwsze mecze, a kibiców tego zespołu cieszy powrót na parkiet Wiktorii Gliwińskiej i Szimonetty Planety. W październiku swoje pierwsze spotkania w obecnym sezonie powinny rozegrać także Aleksandra Rosiak i Aleksandra Tomczyk.

Piotrcovia Piotrków Trybunalski z rewelacyjną Romaną Roszak z pewnością nie zamierza ułatwiać zadania aktualnym wicemistrzyniom Polski. Dwa przekonujące zwycięstwa, a także świetny początek meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, mogą zwiastować spore emocje w czwartkowe popołudnie w piotrowskiej Hali Relax.

Alexander Bublik - Yibing Wu. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Czas na przełamanie

Na pierwsze zwycięstwa w obecnym sezonie czekają zawodniczki Tauron Ruchu Szczypiorno Kalisz, które zmierzą się na wyjeździe z Galiczanką Lwów. Teoretycznie faworytkami tego spotkania wydają się aktualne mistrzynie Ukrainy, jednak realne wydaje się zwycięstwo każdego z tych zespołów. Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz pokazał się z pozytywnej strony przez znaczną część spotkania PGE MKS-em El-Volt Lublin, a także sprawił niemałe problemy zawodniczkom Energa Startu Elbląg. Galiczanka Lwów rozczarowała natomiast w meczu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, nieoczekiwanie pokonała Energa Start Elbląg i była bliska powtórzenia tego wyczynu w meczu z ENEA

MKS-em Gniezno. W przypadku zespołu z Kalisza na niekorzyść działa z całą pewnością niezbyt szeroka ławka rezerwowych, a gra opiera się głównie na bardzo doświadczonych zawodniczkach, takich jak Marta Gęga, Simona Szarkova czy Małgorzata Trawczyńska.

-Myślę, że dużo musimy się zgrać razem, ale trzeba mieć świadomość, w jakim miejscu jesteśmy. Nasz okres przygotowawczy był trochę zarwany, ale z meczu na mecz będzie to wyglądało całkiem lepiej - zapowiadała po meczu w Lublinie Marta Gęga, rozgrywająca Tauron Ruchu Szczypiorno Kalisz.

Zdecydowanie trudniejsze zadanie będzie czekało zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin i Sośnicy Gliwice. Pierwszy z wymienionych zespołów po spotkaniach z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, PGE MKS-em El-Volt Lublin i KPR-em Gminy Kobierzyce, czeka pojedynek z … czwartym zespołem poprzedniego sezonu ORLEN Superligi Kobiet - Energa Startem Elbląg.

- Chcemy się mocno postawić rywalkom, tym bardziej że, gramy przed swoją publicznością. Uważam, że po pierwszych trzech, bardzo trudnych spotkaniach, zespół jest dziś mocniejszy niż na początku sezonu. Będziemy bazować na tym, co udało się dopracować w tych meczach i będziemy również liczyć, że w środę sportowe szczęście będzie po naszej stronie - zapowiedział Dmytro Hrebeniuk.

Podopieczne Michała Kubisztala zmierzą się natomiast z KPR-em Gminy Kobierzyce, który zanotował dwa zwycięstwa, chociaż nieco słabiej zaprezentował się w spotkaniu z Piłką Ręczną Koszalin. Brązowe medalistki poprzednich rozgrywek ORLEN Superligi Kobiet pozostają jednak jednym z trzech niepokonanych zespołów obecnego sezonu. Jeśli chodzi natomiast o ubiegłorocznego beniaminka, to trudno wyciągać daleko idące wnioski po spotkaniach z zespołami z Lubina i Lublina. Sośnica Gliwice uległa również na inaugurację zawodniczkom ENEA MKS-u Gniezno.

TERMINARZ 4. SERII ORLEN Superligi Kobiet

Galiczanka Lwów - Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz (środa 24 września, godz. 18)

Piłka Ręczna Koszalin - Energa Start Elbląg (środa 24 września godz. 18)

Sośnica Gliwice - KPR Gminy Kobierzyce (środa 24 września, godz. 18)

ENEA MKS Gniezno - KGHM MKS Zagłębie Lubin (środa 24 września, godz. 20:30)

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - PGE MKS El-Volt Lublin (czwartek 25 września, godz. 18)