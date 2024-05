Emocje w Piotrkowie Trybunalskim. Walka o srebro trwa dalej

- To był bardzo dla nas ważny mecz i dlatego tak cieszy zwycięstwo. Nadal musimy jednak wygrać jeszcze dwa spotkania, aby na koniec cieszyć się ze srebra. Piotrków to trudny teren i wiedziałyśmy, że czeka nas tutaj trudne zadanie. Był to mecz bramkarek, które obroniły wiele trudnych piłek. Co do gry w ataku to obie drużyny dziś się nie popisały - powiedziała Aleksandra Kucharska, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.