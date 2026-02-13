Dominacja mistrzyń! Siódemka rundy zasadniczej ORLEN Superligi Kobiet!

Podopieczne Dmytro Hrebeniuka nieoczekiwanie wywalczyły awans do grupy mistrzowskiej ORLEN Superligi Kobiet. Nie byłoby to możliwe bez znakomitej dyspozycji reprezentantki Egiptu. Mai Gomaa udowodniła, że należy do ścisłego grona najlepszych zawodniczek na swojej pozycji, będąc zdecydowaną liderką pod względem liczby obronionych rzutów. To zawodniczka, która aż sześciokrotnie była nominowana do najlepszej siódemki danej serii.

Lewoskrzydłowa: Dominyka Andronik (Sośnica Gliwice)

Niespełna 24-letnia skrzydłowa reprezentacji Litwy przebojem wdarła się na parkiety ORLEN Superligi Kobiet i stała się kluczową postacią Sośnicy Gliwice. Dominyka Andronik w 17 spotkaniach zdobyła 82 bramki, a jej bardzo dobra postawa zaowocowała aż czterema nominacjami do grona najlepszych zawodniczek danej serii.

Lewo rozgrywająca: Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów)

Beniaminek ORLEN Superligi Kobiet nie zdołał wprawdzie wywalczyć awansu do grupy mistrzowskiej, ale stał się wartością dodaną tych rozgrywek. To samo można powiedzieć o liderce aktualnych mistrzyń Ukrainy, która przewodzi klasyfikacji strzelczyń z dorobkiem aż 149 bramek. W trakcie całej rundy zasadniczej Svitlana Havrysh pięciokrotnie była nominowana do grona najlepszych zawodniczek danej serii.

Reprezentantka Hiszpanii bardzo szybko stała się jedną z liderek KGHM MKS Zagłębia Lubin. W obliczu licznych kontuzji w zespole, wraz z Karoliną Kochaniak, była praktycznie jedyną opcją trenerki Bożeny Karkut na lewej stronie i środku rozegrania. Mimo trudnej sytuacji kadrowej zawodniczki aktualnych mistrzyń Polski poniosły zaledwie jedną porażkę w ORLEN Superlidze Kobiet. Alicia Fernandez Fraga czterokrotnie była nominowana do grona najlepszych zawodniczek danej serii ORLEN Superligi Kobiet.

Prawa rozgrywająca: Kinga Jakubowska (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Kinga Jakubowska to zdecydowanie jedna z najlepszych piłkarek ręcznych w kraju, co po raz kolejny potwierdziła znakomitymi występami w rundzie zasadniczej sezonu 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet. Niezależnie od tego, czy mowa o krajowych rozgrywkach, czy występach w Lidze Europejskiej Kobiet, trenerka Bożena Karkut może być pewna, że jej zawodniczka zaprezentuje bardzo wysoki poziom. Kinga Jakubowska czterokrotnie była nominowana do grona najlepszych zawodniczek danej serii ORLEN Superligi Kobiet.

Prawoskrzydłowa: Natalia Janas (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Jeszcze w poprzednim sezonie ORLEN Superligi Kobiet Natalia Janas była trzecią prawoskrzydłową KGHM MKS Zagłębia Lubin, a w obecnych rozgrywkach wyrosła na jedną z liderek aktualnych mistrzyń Polski. Jej bardzo dobrą postawę docenił również selekcjoner Arne Senstad, powołując ją do reprezentacji Polski. Natalia Janas czterokrotnie była nominowana do grona najlepszych zawodniczek danej serii ORLEN Superligi Kobiet.

Obrotowa: Patrycja Noga (KRASOŃ Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Patrycja Noga ma w swoim sportowym CV występy m.in. w KGHM MKS Zagłębiu Lubin oraz PGE MKS-ie El-Volt Lublin. Bardzo dobrą formę prezentuje również w barwach KRASOŃ Piotrcovii Piotrków Trybunalski, która jest na dobrej drodze do wywalczenia brązowego medalu w ORLEN Superlidze Kobiet. To zawodniczka, która aż pięciokrotnie była nominowana do najlepszej siódemki danej serii.

Kinga Jakubowska, KGHM MKS Zagłębie Michal Janek/REPORTER East News

Natalia Janas IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger East News

