Dominacja Lublinianek! Siódemka 15. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Caroline Martins (PGE MKS El-Volt Lublin)

To kolejne spotkanie, w którym reprezentantka Portugalii odgrywa ważną rolę w zwycięstwie PGE MKS-u El-Volt Lublin. W meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin bramkarka lubelskiego zespołu odbiła 14 piłek, zachowując przy tym aż 44 % skuteczności. Warto dodać, że notowała ona również skuteczne interwencje w kluczowych momentach meczu. To nie była jednak łatwa decyzja, bowiem równie świetne zawody rozegrała m.in. Viktoriia Saltaniuk (KPR Gminy Kobierzyce) - 16 skutecznych interwencji i 42 % skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Dominyka Andronik (Sośnica Gliwice)

To była niezwykle trudna decyzja, ponieważ świetnie w minionej serii spisały się zarówno Dominyka Andronik (Sośnica Gliwice) oraz Aydin Elif Sila (Piłka Ręczna Koszalin). Postanowiliśmy postawić jednak na Litwinkę, która zdobyła 9 bramek, czyli o jedno trafienie więcej od reprezentantki Turcji.

Lewo rozgrywająca: Aleksandra Rosiak (PGE MKS El-Volt Lublin)

Bardzo wysoką poprzeczkę na tej pozycji w obecnym sezonie stawia Svitlana Havrysh, która w meczu z Piłką Ręczną Koszalin zdobyła aż 12 bramek. Trudno jednak pominąć Aleksandrę Rosiak, która zdaniem kibiców została wybrana MVP spotkania pomiędzy PGE MKS-em El-Volt Lublin a KGHM MKS Zagłębiem Lubin. I to w pełni zasłużenie - w tym meczu zapisała na swoim koncie aż 8 trafień.

Środkowa rozgrywająca: Alicia Fernandez Fraga (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Aktualne mistrzynie Polski znajdują się w trudnej sytuacji kadrowej, o czym świadczy m.in. ograniczone pole manewru na pozycji rozgrywających. Z tego powodu bardzo wiele zależy od takich zawodniczek jak Karolina Kochaniak czy Alicia Fernandez Fraga. W meczu z PGE MKS-em El-Volt Lublin reprezentantka Hiszpanii była wiodącą postacią swojego zespołu, zdobywając siedem bramek.

Prawa rozgrywająca: Gabija Pilikauskaite (Sośnica Gliwice)

Reprezentantka Litwy powróciła do gry po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją i od razu stała się wiodącą postacią Sośnicy Gliwice. W meczu z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz rozpoczęła ona grę od pozycji prawej rozgrywające, by później znaleźć się zarówno na środku, jak i lewej stronie parkietu. Gabija Pilikauskaite w pełni wykorzystała swój czas na parkiecie, zdobywając pięć bramek na sześć rzutów.

Prawoskrzydłowa: Zofia Bartkowiak (Enea MKS Gniezno)

To kolejne bardzo dobry występ Zofii Bartkowiak na przestrzeni ostatnich tygodni w ORLEN Superlidze Kobiet. W meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce prawoskrzydłowa Enea MKS-u Gniezno zanotowała pięć bramek i z całą pewnością postawiła wysoko poprzeczkę powracającej do zdrowia Nikoli Szczepanik.

Obrotowa: Joanna Andruszak (PGE MKS El-Volt Lublin)

Trzecia nominacja dla PGE MKS-u El-Volt Lublin trafia do rąk Joanny Andruszak. W hitowym starciu obrotowe obu zespołów miały swoje okazje do zdobycia bramek i w pełni z tej roli się wywiązały. Zarówno wspomniana wcześniej Joanna Andruszak (PGE MKS El-Volt Lublin), jak i Elisabeth Cesareo, zdobyły sześć bramek w siedmiu próbach. Nie było więc łatwo wybrać, która z nich powinna się znaleźć w tym gronie, dlatego postanowiliśmy postawić na zawodniczkę zwycięskiego zespołu.