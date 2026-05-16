Dominacja faworytek. Najlepsza siódemka 27. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Natalia Krupa-Chlebik (Enea MKS Gniezno)

Trudno w minionej serii było wskazać bramkarkę, która wyróżniłaby się na tle innych zawodniczek na tej pozycji. Postawiliśmy więc na Natalię Krupę-Chlebik, która nie wyszła w wyjściowej siódemce Enea MKS-u, ale odbiła 9 piłek i broniła na poziomie 36 % skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Kinga Grzyb (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Kinga Grzyb ma za sobą niezwykle udany tydzień! Zarówno w finałowym spotkaniu Pucharu Polski Kobiet, jak i starciu w ramach ORLEN Superligi Kobiet, niezwykle doświadczona skrzydłowa wybierana była MVP tych spotkań. I to w pełni zasłużenie, ponieważ dorobek bramkowy tej zawodniczki w środowym meczu wyniósł osiem bramek.

Lewo rozgrywająca: Dominika Więckowska (PGE MKS El-Volt Lublin)

Dominika Więckowska w sezonie 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet dowodziła obroną aktualnych wicemistrzyń Polski, ale nie miała zbyt wielu okazji do gry w ataku. Z tego też względu trudno było umieścić ją w naszych zestawieniach najlepszych zawodniczek danej serii. Kilka kontuzji w zespole spowodowało, że trener Paweł Tetelewski dał swojej kapitan zagrać w ataku, a ta odwdzięczyła się czterema bramkami.

Środkowa rozgrywająca: Alicia Fernandez Fraga (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Alicia Fernandez Fraga potwierdziła spotkaniem z KRASOŃ MKS Piotrcovią dlaczego zasłużyła na nominację do Gladiatorów ORLEN Superligi Kobiet. Po jej wejściu na parkiet zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin odrobiły straty z nawiązką i mogły kontrolować przebieg wydarzeń na parkiecie. Hiszpańska rozgrywająca zdobyła także 5 bramek, zachowując przy tym stuprocentową skuteczność.

Prawa rozgrywająca: Daria Przywara (PGE MKS El-Volt Lublin)

Daria Przywara w ostatnich spotkaniach wywiązuje się w pełni z roli liderki PGE MKS-u El-Volt Lublin, a w meczu z Enea MKS-em Gniezno potwierdziła to zdobyciem ośmiu bramek. Warto podkreślić również poświęcenie zawodniczki, która w ostatnim czasie musiała radzić sobie z kontuzją, a i tak pojawiła się na parkiecie.

Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

W naszym zestawieniu nie mogło również zabraknąć Adrianny Górnej. Prawoskrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin zdobyła w sobotnim spotkaniu osiem bramek, będąc obok Darii Przywary najskuteczniejszą zawodniczką aktualnych wicemistrzyń Polski.

Obrotowa: Joanna Drabik (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To jedna z kluczowych postaci aktualnych mistrzyń Polski, bez której dominacja przez ostatnie lata w ORLEN Superlidze Kobiet nie byłaby możliwa. W spotkaniu z KRASOŃ MKS Piotrcovią Joanna Drabik nie tylko z powodzeniem dowodziła grą obronną, ale była również jedną z najskuteczniejszych zawodniczek w ataku - zdobywając sześć bramek i myląc się tylko raz.

PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia. Skrót meczu Polsat Sport