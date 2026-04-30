Dolnośląskie derby w Lubinie! Majówka z ORLEN Superligą Kobiet!

Jako pierwsze w nadchodzących dniach na parkiet wybiegną zawodniczki Enea MKS-u Gniezno oraz Piłki Ręcznej Koszalin. Spotkanie to będzie miało bardzo duże znaczenie w kontekście walki o czwarte miejsce w tabeli, które zapewnia udział w rozgrywkach Pucharu Europejskiego EHF. W przypadku zwycięstwa zespół prowadzony przez Petera Kostkę stanie przed szansą na zrównanie się punktami z KPR-em Gminy Kobierzyce, który w niedzielę rozegra swoje spotkanie z KGHM MKS Zagłębiem Lubin.

Ambitne plany mają również zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin, które nie zamierzają poprzestawać jedynie na uczestnictwie w grupie mistrzowskiej ORLEN Superligi Kobiet, lecz chcą zakończyć sezon na jak najwyższym miejscu w tabeli. Warto dodać, że Enea MKS Gniezno to jedyny zespół, z którym koszalińskie zawodniczki wygrały wszystkie dotychczasowe spotkania w tym sezonie.

- Każde spotkanie jest ważne, gramy do końca i nie będziemy odpuszczać żadnych meczów. Być może wynik rywalizacji w Gnieźnie "ustawi" ostateczny wygląd ligowej tabeli. Między innymi dlatego oszczędziłem kilka dziewczyn w poprzednim spotkaniu. W Gnieźnie zrobimy wszystko, by ten mecz wyglądał dobrze, byśmy mogli go wygrać - powiedział Dmytro Hrebeniuk, trener Piłki Ręcznej Koszalin.

Starcie medalistek

Niezwykle ciekawie zapowiada się sobotnie spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim, w którym zawodniczki KRASOŃ MKS Piotrcovii zmierzą się z PGE MKS-em El-Volt Lublin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego były bardzo bliskie straty punktów w Kobierzycach, jednak interwencję na wagę zwycięstwa zanotowała Paulina Wdowiak, wybrana później najlepszą zawodniczką 25. serii ORLEN Superligi Kobiet.

Krasoń MKS Piotrcovia to zespół, który już raz w tym sezonie znalazł sposób na PGE MKS El-Volt. W dwóch kolejnych spotkaniach zwycięstwo odnosiły Lublinianki, jednak nie brakowało w nich emocji. PGE MKS El-Volt Lublin nie może sobie pozwolić na niespodziankę, bowiem każda strata punktów może skutkować utratą szans na mistrzowski tytuł. Niepokój kibiców z Lublina mogą budzić braki kadrowe, szczególnie na pozycji rozgrywających.

- Na treningach czujemy to, że jest nas troszkę mniej, bo wyglądają one ciut inaczej, niż jak jest pełny skład. Natomiast myślę, że na boisku musi być nas siedem. Jeśli jest nas tyle, to staramy się dawać z siebie całe serducho i angażować na maksa, żeby ta nieobecność dziewczyn była jak najmniej widoczna. Nie mamy na to wpływu, ale dużo możemy nadrobić charakterem - zaznaczyła Dominika Więckowska, kapitan PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Dolnośląskie derby

Na zakończenie 26. serii ORLEN Superligi Kobiet zmierzą się zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin i KPR-u Gminy Kobierzyce. Podopieczne Bożeny Karkut mają jasny cel na decydującą fazę rozgrywek - trzy zwycięstwa pozwolą im świętować szóste z rzędu mistrzostwo Polski. KGHM MKS Zagłębie Lubin od czasu powrotu na fotel lidera ORLEN Superligi Kobiet pewnie pokonało Enea MKS Gniezno oraz Piłkę Ręczną Koszalin. Na szczególne wyróżnienie zasługuje gra w obronie, którą dowodzi Joanna Drabik, wspierana przez Elisabeth Cesareo.

- Współpracuje nam się bardzo dobrze. Od pierwszego dnia złapałyśmy wspólny język. Wydaje mi się, że mamy podobny styl gry w obronie. Eli lepiej czuje się, grając wyżej, ja bliżej koła, dzięki czemu możemy optymalnie wykorzystywać nasze atuty. Mam nadzieję, że wyniki potwierdzają, że to działa, a efekty naszej współpracy będą jeszcze bardziej widoczne w kolejnym sezonie. - oceniła w wywiadzie dla oficjalnej strony klubu Joanna Drabik, obrotowa KGHM MKS Zagłębia Lubin.

KPR Gminy Kobierzyce bardzo rzadko znajdował sposób na aktualne mistrzynie Polski, jednak warto pamiętać o ostatnim spotkaniu pomiędzy tymi zespołami. Wówczas o losach meczu musiała zadecydować seria rzutów karnych, w której lepsze okazały się zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. Podopieczne Herlandera Silvy chcą obronić czwarte miejsce w tabeli, a w realizacji tego celu mogłaby pomóc nieoczekiwana wygrana w dolnośląskich derbach. Warto dodać, że oba zespoły wezmą udział w akcji "Sto za bramkę", a poszczególny zespół za każdą zdobytą bramkę w derbowym meczu przekaże 100 zł na rzecz Fundacji Cancer Fighters.

TERMINARZ 26. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

GRUPA MISTRZOWSKA

ENEA MKS Gniezno - Piłka Ręczna Koszalin (piątek 1 maja, godz. 18).

KRASOŃ MKS Piotrcovia - PGE MKS El-Volt Lublin (sobota 2 maja, godz. 15)

KGHM MKS Zagłębie Lublin - KPR Gminy Kobierzyce (niedziela 3 maja, godz. 18)

