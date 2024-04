Dolnośląskie derby w Kobierzycach! Emocje w Koszalinie?

Pierwsze trzy spotkania pomiędzy dolnośląskimi zespołami kończyły się wyraźnymi zwycięstwami KGHM MKS Zagłębia Lubin. Podopieczne Bożeny Karkut przystąpią do tego meczu jako świeżo upieczone mistrzynie Polski i można się zastanawiać w jakim zestawieniu wybiegną one na parkiet w środowe popołudnie. KPR Gminy Kobierzyce pozostaję w grze o wicemistrzostwo Polski, jednak traci on dwa punkty do MKS-u FunFloor Lublin. Warto dodać, że oba zespoły zmierzą się ze sobą również w półfinale ORLEN Pucharu Polski, a spotkanie odbędzie się 3 maja w Kaliszu, gdzie odbywać się będzie cały turniej Final Four.

