Dolnośląskie derby na szczycie ORLEN Superligi Kobiet. Trenerski debiut w Koszalinie

Każdy mecz i zdobyte w nich punkty są bardzo ważne. Z cała pewnością zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce będą bardzo dobrze nastawione na to spotkanie. Zrobimy jednak wszystko, by te trzy punkty przywieźć do Lubina

Przed nami derbowe spotkanie z aktualnymi mistrzami Polski, a ważną rolę odegra z cała pewnością dyspozycja dnia. Potrafiliśmy nawiązywać wyrównaną walkę z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, tracąc w tych spotkaniach około 23-24 bramki. Taki mamy cel, by skupić się na grze w obronie. I jeśli taki wynik ma się powtórzyć, to zawodniczki muszą być skoncentrowane i wracać za wszelką cenę do obrony po niecelnym rzucie czy stracie piłki

"Energetyczne" derby

Zaskoczyć faworyta

Kilka dni temu bliskie pokonania KGHM MKS Zagłębia Lubin były zawodniczki Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Teraz rywalem klubu z województwa łódzkiego będzie inny faworyt do zwycięstwa w ORLEN Superlidze Kobiet - MKS FunFloor Lublin. Będzie to trzecie spotkanie brązowych medalistek poprzednich rozgrywek pod wodzą Pawła Tetelewskiego, więc z każdym tygodniem zobaczymy jeszcze większy wpływ na zespół utytułowanego szkoleniowca. Będzie to również cenny sprawdzian przed spotkaniem 13. serii ORLEN Superligi Kobiet, w którym zawodniczki z Lublina zmierzą się z KPR-em Gminy Kobierzyce.

Wrócić na właściwe tory

Na zakończenie 12. serii ORLEN Superligi Kobiet piłkarki ręczne Sośnicy Gliwice zmierzą się z MKS-em URBIS Gniezno. Podopieczne Roberta Popka nie mogą zaliczyć ostatnich trzech tygodni do udanych, bowiem musiały one uznać wyższość MKS-u FunFloor Lublin i Energa Startu Elbląg. Podobnie wyrównany przebieg miało pierwsze spotkanie gnieźnianek w walce o ćwierćfinał Pucharu Europejskiego EHF, jednak ostatecznie uległy one różnicą jednej bramki ESP Caja Rural Aula Valladolid. Zanim jednak dojdzie do meczu ze wspomnianym wyżej beniaminkiem ORLEN Superligi Kobiet, to najpierw MKS URBIS Gniezno czeka rewanżowe spotkanie w Hiszpanii. A Sośnica Gliwice? Podopieczne Michała Kubisztala z całą pewnością będą miały coś do udowodnienia kibicom, ponieważ były bliskie pokonania Energa Startu Elbląg, jednak przegrały to spotkanie na własne życzenie.