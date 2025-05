Dolnośląskie derby dla mistrzyń Polski. Przełamanie Piotrcovii

- Wyszłyśmy na parkiet z zamiarem zwycięstwa, mimo że mecz nie miał już znaczenia w kontekście układu tabeli - zarówno dla nas, jak i dla rywalek. Każdy sportowiec jednak walczy do końca, i tak było również w tym przypadku. Zbudowałyśmy przewagę i mogłyśmy kontrolować przebieg spotkania. Cieszy bardzo dobra postawa w bramce Barbary Zimy i Moniki Maliczkiewicz, a także gra w środkowym sektorze obrony, który skutecznie zneutralizował atuty zespołu z Kobierzyc - wyjaśniła Bożena Karkut, trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Był to ostatni sprawdzianem dla obu zespołów przed zbliżającym się turniejem Final Four ORLEN Pucharu Polski Kobiet, który zostanie rozegrany w Kaliszu w dniach 17-18 maja. W półfinale zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin zmierzą się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, natomiast KPR Gminy Kobierzyce stanie naprzeciw PGE MKS-owi FunFloor Lublin.

Przełamanie Piotrcovii

- Czekałyśmy długo na to zwycięstwo i wreszcie się doczekałyśmy. Przed nami teraz Final Four w Kaliszu gdzie postaramy się sprawić niespodziankę. Wiadomo, że w półfinale czeka na nas Zagłębie, ale jedziemy tam powalczyć - oceniła Karolina Mokrzka, rozgrywająca Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

Udane pożegnanie

W niedzielnym meczu 27. serii ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki PGE MKS FunFloor Lublin zmierzyły się z MKS URBIS Gniezno. Było to ostatnie spotkanie w Hali Globus dla pięciu zawodniczek, które po sezonie opuszczą lubelski klub: Aleksandry Olek, Anouk Nieuwenweg, Antoniji Mamić, Steli Posavec oraz Magdy Balsam. To właśnie Magda Balsam została wybrana najlepszą zawodniczką meczu - zdobyła 9 bramek, zachowując 100-procentową skuteczność. PGE MKS FunFloor Lublin pokonał rywalki 36:31 (19:13). W drugiej połowie zespół z Gniezna, m.in. dzięki trafieniom Katarzyny Cygan i Oliwii Kuriaty, zniwelował znaczną część strat, jednak końcówka spotkania ponownie należała do zawodniczek z Lublina.