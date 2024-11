Do trzech razy sztuka? Ostatki przed mistrzostwami Europy

I to właśnie na ten mecz czekają najbardziej kibice ORLEN Superligi Kobiet! Faworytem wtorkowego spotkania będą zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin, które mają na swoim koncie komplet punktów, a dodatkowo zwycięstwo w spotkaniu z aktualnymi mistrzyniami Polski z Lubina. Po raz trzeci od czasu zmiany klubu do Kobierzyc powróci Edyta Majdzińska. Warto przypomnieć, że oba mecze zakończyły się nieoczekiwanymi zwycięstwami KPR-u Gminy Kobierzyce, które przyczyniły się do wywalczenia przez ten zespół w poprzednim sezonie wicemistrzostwa Polski kosztem właśnie MKS-u FunFloor Lublin. Reklama

- Choć w starciach z Lublinem mamy dodatni bilans z zeszłego sezonu, to zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to inna drużyna, niż ta sprzed roku. My jednak potrafimy walczyć. Kibicom życzymy dobrego meczu. Lublin przyjedzie po trzy punkty, ale my też będziemy grali o pełną pulę - zapowiedział Marcin Palica, trener KPR-u Gminy Kobierzyce.

W poprzedniej serii aktualne mistrzynie Polski nie miały problemów z pokonaniem Sośnicy Gliwice, natomiast zawodniczki z Lublina bardzo okazale zwyciężyły w ostatnich dniach z Energa Startem Elbląg i Młynami Stoisław Koszalin. Dla zespołu z województwa lubelskiego będzie to trzecie spotkanie w trakcie ostatnich 7 dni, a od niedzielnego meczu w Hali Globus dzielić będzie go nieco ponad 48 godzin.

- Musimy szybko organizować się na wyjazd do Kobierzyc. Mamy do zrealizowania cel, którym były trzy mecze z rzędu. Jakikolwiek relaks i myślenie o tym, co było, nastąpi dopiero po meczu z KPR-em Gminy. Przed nami długa podróż. Będziemy mieć w nogach dwa mecze, a nasze rywalki jeden. Czekają na nas od tygodnia. Fizycznie będzie więc to dla nas trudniejszy pojedynek. Jestem jednak przekonany, że dziewczyny wezmą to na barki. Jesteśmy przygotowane do tego maratonu - zapewniła Edyta Majdzińska, trenerka MKS-u FunFloor Lublin. Reklama

Mistrzynie w Gnieźnie

Bardzo ciekawie zapowiada się również spotkanie w Lubinie, gdzie aktualne mistrzynie Polski zmierzą się z MKS-em URBIS Gniezno. Celem zespołu prowadzonego przez Roberta Popka jest wywalczenie medalu, więc w meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin będzie chciał się on pokazać jak z najlepszej strony. Zadanie jednak będzie niezwykle trudne, bowiem zawodniczki z Lubina podrażnione porażką z MKS-em FunFloor Lublin, rozbiły na wyjeździe Energa Start Elbląg 38:13 (21:6).

Na kolejne emocje związane z ORLEN Superligą Kobiet będziemy musieli poczekać do najbliższej soboty, gdy zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin rywalizować będą z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Podopieczne Krzysztofa Przybylskiego nie miały zbyt wiele do powiedzenia w pojedynku z MKS-em FunFloor Lublin, jednak sobotnie spotkanie zapowiada się na bardziej wyrównane. Piotrcovia Piotrków Trybunalski dopiero w końcówce meczu zapewniła sobie zwycięstwo z Energa Szczypiorno Kalisz.

Pojedynek beniaminków

W drugim spotkaniu rozgrywanym w tym dniu dojdzie do bezpośredniego starcia beniaminków ORLEN Superligi Kobiet. Oba zespoły mogą uznać początek sezonu za całkiem udany, bowiem udało się im zgromadzić na koncie sześć punktów. Chorzowianki określane były nawet mianem rewelacji rozgrywek, a wpływ na to miała m.in. dobra postawa w meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. I to właśnie zespół z Chorzowa wydaje się delikatnym faworytem tego starcia. Reklama

Ostatnie mecze przed ponad półtoramiesięczną przerwą w rozgrywkach spowodowaną mistrzostwami Europy odbędą się w Kobierzycach i Gnieźnie. W środę 13 listopada aktualne wicemistrzynie Polski zmierzą się z Energa Szczypiorno Kalisz, natomiast MKS URBIS podejmie Piotrcovię Piotrków Trybunalski (zaległe spotkanie dop. RED). Trudno spodziewać się niespodzianek, jednak więcej emocji powinien dostarczyć nam mecz w Gnieźnie.

TERMINARZ 8. SERII ORLEN Superligi Kobiet

KGHM MKS Zagłębie Lubin - MKS URBIS Gniezno (środa 6 listopada, godz. 20.30)

Młyny Stoisław Koszalin - Piotrcovia Piotrków Trybunalski (sobota 9 listopada, godz. 16)

KPR Ruch Chorzów - Sośnica Gliwice (sobota 9 listopada, godz. 18)

KPR Gminy Kobierzyce - Energa Szczypiorno Kalisz (środa, 13 listopada, godz. 18)

Zaległe mecze ORLEN Superligi Kobiet

KPR Gminy Kobierzyce - MKS FunFloor Lublin (wtorek, 5 listopada, godz. 20)

MKS URBIS Gniezno - Piotrcovia Piotrków Trybunalski (środa, 13 listopada, godz. 20)