Derby dla mistrzyń. Świetny występ beniaminka

Bez niespodzianek

Niepokonanym zespołem w ORLEN Superlidze Kobiet pozostają również zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin , które pokonały Piotrcovię Piotrków Trybunalski 31:23 (18.10). Wystarczyło 30 minut, by brązowe medalistki poprzednich rozgrywek mogły być pewne zdobycia trzech punktów w tym meczu. Ośmiobramkowa przewaga została utrzymana po przerwie, a tytuł MVP spotkania trafił do rąk Magdy Balsam.

Udana przemiana

Wiele powodów do zadowolenia ma również beniaminek ORLEN Superlig Kobiet z Chorzowa. Zwycięstwo z Piotrcovią Piotrków Trybunalski i dobra gra w meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce, zostały potwierdzone również w spotkaniu z Młynami Stoisław Koszalin. Wiele wskazywało na to, że kibiców w niedzielne popołudnie czeka bardzo wyrównane spotkanie, jednak tak się nie stało. To chorzowianki spisywały się świetnie w defensywie, a w ataku nie do zatrzymania była Anastasiia Bondarenko, autorka 15 trafień!