Derbowe emocje w Lubinie. Szansa na rewanż dla KPR-u

Dolnośląskie derby rozgrywane w ramach Superpucharu Polski Kobiet przyniosły oczekiwane emocje . W pewnym momencie wydawało się, że zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin miały ten mecz pod kontrolą, jednak ich lokalne rywalki zdołały doprowadzić do emocjonującej końcówki. Nowe trofeum w piłce ręcznej kobiet trafiło ostatecznie do zespołu prowadzonego przez Bożenę Karkut.

Trudny terminarz

Przed dużą szansą na kolejne zwycięstwo staną zawodniczki Energa Startu Elbląg, które czeka spotkanie z Energa Szczypiorno Kalisz. Na parkiecie dojdzie do pojedynku zespołu, który całkiem dobrze rozpoczął nowy sezon ORLEN Superligi Kobiet, natomiast ich rywal mierzy się obecnie z problemami kadrowymi. W ostatnim meczu z MKS-em FunFloor Lublin trenerka kaliskiej drużyny miała do dyspozycji zaledwie osiem zawodniczek, w tym dwie bramkarki. W najbliższą sobotę kadra Energa Szczypiorno powinna liczyć o dwie zawodniczki więcej. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli ubiegłoroczny beniaminek nie poprawi swojej sytuacji kadrowej, stanie się głównym kandydatem do spadku z ORLEN Superligi Kobiet.