Czterdziestka mistrzyń Polski. Dramaturgia w Jarosławiu

Mocne słowa

Niesamowitych emocji dostarczył sobotni mecz w Jarosławiu, a walka o zwycięstwo toczyła się praktycznie do samego końca. Bliższe zwycięstwa były gospodynie, jednak w trakcie ostatnich sześćdziesięciu sekund dwa celne trafienia dołożyły zawodniczki MKS URBIS Gniezno, a decydująca okazała się bramka Nikoli Szczepanik. W rozmowie z mediami w język nie gryzł się trener Handball JKS-u Jarosław, który w mocnych słowach odniósł się do pracy arbitrów tego spotkania.

- Gratulacje dla Gniezna za zdobycie trzech punktów, bez względu na okoliczności i na to, jak wyglądał mecz. Myślę, że w tym spotkaniu zasłużyliśmy na punkty. Dzisiaj w emocjach mogę powiedzieć tyle, że sędziowie mieli inne zdanie na ten temat. o, co zrobili w ostatnich paru minutach, to jest po prostu skandal. Muszę to jednak obejrzeć na chłodno... Zabierają nam wygraną piłkę, kładę czas, a stolikowy go nie uznaje. Nie wiem, co się panom gwizdnęło. Parę gwizdków mieli takich, że po prostu głowa mała - ocenił Michał Kubisztal, trener Handball JKS-u Jarosław.