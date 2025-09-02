Czas na pierwsze emocje! Hit w Kobierzycach!

Podopieczne Bożeny Karkut będą zdecydowanymi faworytkami spotkania z Piłką Ręczną Koszalin, tym bardziej, że aktualne mistrzynie Polski kilka dni temu nie miały problemów z pokonaniem PGE MKS-u El-Volt Lublin w Superpucharze Polski Kobiet. KGHM MKS Zagłębie Lubin nie może sobie pozwolić na brak koncentracji i musi od pierwszych minut narzucić swój styl gry. Można spodziewać się, że w przypadku korzystnego wyniku trenerka Bożena Karkut zdecyduje się na rotację zawodniczek, a swoją szansę debiutu w ORLEN Superlidze Kobiet otrzymają Lidia Piotrowska i Martyna Dydek, które były wyróżniającymi się postaciami w Lidze Centralnej Kobiet. Na tle aktualnych mistrzyń Polski z bardzo dobrej strony będą chciały zaprezentować się zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin, które mają ambitne plany na najbliższy sezon.

- Na pewno potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Pierwsze mecze będą trudne, bo gramy z topowymi zespołami. Być może trudno będzie nam w tych rywalizacjach pokazać wszystko, na co nas stać. Niemniej, nie wyobrażam sobie kolejnego sezonu, w którym miałybyśmy "bić się" o najniższe miejsce - przyznała Hanna Rycharska, kapitan Piłki Ręcznej Koszalin.

Piotrcovia kontra beniaminek

W środowe popołudnie rozegrane zostanie także spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim, w którym zawodniczki Piotrcovii zmierzą się z Galiczanką Lwów. Aktualne mistrzynie Ukrainy powracają do ORLEN Superligi Kobiet po rocznej przerwie. W poprzednim sezonie nie miały sobie równych w Lidze Centralnej Kobiet. Z jednej strony ich dyspozycja może być pewną niewiadomą dla rywalek, jednak zawodniczki Piotrcovii Piotrków Trybunalski miały okazję analizować ich spotkania.

- Już wstępnie analizowałyśmy przeciwnika. Dziewczyny z Galiczanki grały niedawno o Superpuchar Ukrainy. Mamy dobry materiał i analizujemy ich grę od tygodnia - stwierdziła Romana Roszak, rozgrywająca Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

Trenerski debiut

Pierwsze oficjalne spotkanie pod wodzą nowego trenera, Petera Kostki, rozegrają zawodniczki Enea MKS-u Gniezno, a ich rywalem będzie Sośnica Gliwice. Z jednej strony na parkiecie zobaczymy gospodynie, które chcą włączyć się do walki o medal, a z drugiej - zespół, który stawia sobie za cel uniknięcie rywalizacji o utrzymanie. Kibice obu drużyn z pewnością będą bacznie obserwować poczynania nowych zawodniczek. Enea MKS Gniezno wzmocniły: Nuša Fegić ze Słowenii, Brazylijka Lauani Pereira Rocha oraz Natalia Krupa-Chlebik. W barwach Sośnicy Gliwice zagrają m.in. dwie Litwinki - Gabija Pilikauskaite i Dominyka Andronik.

- Sośnica Gliwice to na pewno kompletnie odmieniona drużyna niż w zeszłym sezonie, ponieważ przeszła dość mocną rewolucję kadrową. Zapewniam, że będzie to mecz niesamowitej walki, a nasz główny cel to, aby nasze pierwsze trzy punkty już 3 września zostały w Pierwszej Stolicy - powiedziała Aleksandra Hypka, bramkarka Enea MKS Gniezno.

Hitowe starcie w Kobierzycach

Najciekawszym spotkaniem 1. serii ORLEN Superligi Kobiet wydaje się rywalizacja pomiędzy KPR-em Gminy Kobierzyce a Energa Startem Elbląg. Brązowe medalistki poprzednich rozgrywek wzmocniło aż osiem nowych zawodniczek, a ich celem pozostaje ponowne zdobycie medalu oraz nawiązanie równorzędnej rywalizacji z KGHM MKS Zagłębiem Lubin i PGE MKS-em El-Volt Lublin. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w zespole z Elbląga, gdzie dokonano jedynie kosmetycznych zmian. Nowymi zawodniczkami Energa Startu zostały Polina Masalova i Oliwia Suliga. Magdalena Stanulewicz w swoim debiutanckim sezonie w roli trenerki zespołu ORLEN Superligi Kobiet zakończyła rozgrywki na czwartym miejscu, zdobywając przy tym nagrodę Gladiatora dla najlepszej trenerki. Ambicje zespołu rosną, a kolejnym krokiem wydaje się walka o medal.

- Miniony sezon był dla nas trudny, ale i trochę niespodziewany. Jesteśmy po nim szczęśliwi. Jestem dumny z tego zespołu, który za mną stoi, z tego, co osiągnął w ubiegłym sezonie. W tym sezonie chcę, żebyśmy dorównywali tym najlepszym. Wierzę też, że zagramy dobre mecze w Pucharze Europejskim EHF - podkreślił na przedsezonowej prezentacji Miłosz Kulawiak, prezes Energa Startu Elbląg.

W pierwotnie zaplanowanym terminie nie odbędzie się spotkanie pomiędzy PGE MKS-em El-Volt Lublin i Tauron Ruchem Szczypiorno Kalisz.

TERMINARZ 1. SERII ORLEN Superligi Kobiet

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Galiczanka Lwów (środa 3 września, godz. 18)

KGHM MKS Zagłębie Lubin - Piłka Ręczna Koszalin (środa 3 września godz. 18)

Enea MKS Gniezno - Sośnica Gliwice (środa 3 września, godz. 20)

KPR Gminy Kobierzyce - Energa Start Elbląg (środa 3 września, godz. 20.30)

PGE MKS El-Volt Lublin - Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz (czwartek 11 września, godz. 18)

