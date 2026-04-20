Brązowa KRASOŃ MKS Piotrcovia! Sośnica zagra w barażach

Hitowe starcie 24. serii ORLEN Superligi Kobiet dostarczyło kibicom wielu emocji, a zwycięstwo 30:28 (17:16) pozwoliło zawodniczkom KRASOŃ MKS Piotrcovii zapewnić sobie trzecie miejsce w sezonie 2025/2026. To pierwszy medal mistrzostw Polski dla klubu z województwa łódzkiego od 17 lat. Podobnie jak na przestrzeni całego sezonu, tak i w wyjazdowym meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce, liderką zespołu była Romana Roszak. Druga najlepsza strzelczyni ORLEN Superligi Kobiet zdobyła w tym spotkaniu 11 bramek. Warto dodać, że najlepszą zawodniczką wybraną w szeregach KPR-u Gminy Kobierzyce została osiemnastoletnia Natalia Maćkowiak, która rozegrała dopiero czwarte spotkanie między słupkami dolnośląskiego zespołu w ORLEN Superlidze Kobiet.

- Bardzo cieszymy się z tego medalu, bo walczyłyśmy o niego cały sezon. Jesteśmy zadowolone z tego, że udało nam się już cztery kolejki przed końcem rozgrywek zapewnić sobie trzecie miejsce. Teraz możemy trochę poświętować, ale przed nami jeszcze kilka meczów w ORLEN Superlidze Kobiet - powiedziała Marcelina Polańska, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.

Maja Storck - najlepsze akcje MVP meczu PGE Budowlani Łódź – Lotto Chemik Police Polsat Sport

Radość Elblążanek

W ostatnich dniach zakończyła się rywalizacja w grupie spadkowej ORLEN Superligi Kobiet. Energa Start Elbląg pokonał w Biłgoraju Galiczankę Lwów 36:34 (18:19) i uniknie gry w barażach. To spotkanie miało bardzo wyrównany przebieg, a na parkiecie nie brakowało błędów i wielu dwuminutowych wykluczeń. O zwycięstwie zespołu prowadzonego przez Magdalenę Stanulewicz zadecydowała końcówka spotkania, w której zawodniczki z Elbląga zachowały więcej zimnej krwi i mogły ostatecznie cieszyć się z bezpiecznego utrzymania w ORLEN Superlidze Kobiet.

- To zwycięstwo cieszy ogromnie. Ten sezon w ogóle się dla nas nie układał. Walczyliśmy tutaj, żeby zdobyć punkty i nie musieć występować w barażach. Chciałyśmy również pokazać, że pomimo wielu nieudanym meczów, gramy też dla nich i miasta Elbląga i chcemy aby w nas wierzyli dalej - zaznaczyła Magdalena Stanulewicz, szkoleniowiec Energa Startu Elbląg.

W barażu o ORLEN Superligę Kobiet zagrają ostatecznie zawodniczki Sośnicy Gliwice. Podopieczne Michała Kubisztala wywiązały się ze swojego zadania i pokonały TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz 28:21 (12:8). W tym spotkaniu z bardzo dobrej strony zaprezentowały się bramkarki obu zespołów - Kaja Gryczewska (TAURON Ruch) odbiła 17 piłek (38 % skuteczności), natomiast Weronika Glosar (Sośnica) zanotowała 16 interwencji i 46 % skuteczności w bramce.

Kto będzie rywalem Sośnicy Gliwice w barażach o ORLEN Superligę Kobiet? Tego dowiemy się w najbliższych dniach, jednak wszystko jest w rękach zawodniczek ELMAS-KPS APR-u Radom. Liderki Ligi Centralnej Kobiet mają dwa punkty przewagi nad drugim w tabeli MTS-em Żory, a do rozegrania pozostała jedynie jedna seria. Bliżej jest zatem do spotkania pomiędzy dwoma zespołami z województwa śląskiego - Sośnicą Gliwice i MTS-em Żory.

Pewne zwycięstwa

W niedzielne popołudnie rozegrane zostały spotkania dwóch rywali w walce o mistrzostwo Polski - KGHM MKS Zagłębia Lubin i PGE MKS-u El-Volt Lublin. Podopieczne Bożeny Karkut pokonały Enea MKS Gniezno 29:19 (13:7). Wyśmienite pierwsze 30 minut spotkania rozegrała Barbara Zima, która odbiła 12 piłek, zachowując przy tym aż 63 % skuteczności. Bardzo dobrze prezentowała się również jej rywalka w bramce Enea MKS-u, czyli Aleksandra Hypka (14 skutecznych interwencji). Kluczem do zwycięstwa okazała się obrona, a jej liderką po raz kolejny była Joanna Drabik, która dołożyła również cztery bramki do dorobku KGHM MKS Zagłębia Lubin.

- Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc dzisiaj drużynie, co wpłynęło na wynik. Obrona była kluczem tego zwycięstwa. Naprawdę dobrze się współpracowało z dziewczynami. Wszystkie trzy dzisiaj w bramce naprawdę dobry występ. Nawet jak był moment takiego przestoju, że gdzieś tam dziewczyny w ataku nie dorzucały, to wynik dalej trzymałyśmy - oceniła Barbara Zima, bramkarka aktualnych mistrzyń Polski.

Bardzo wysokie zwycięstwo zanotowały zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin, które pokonały w Hali Globus Piłkę Ręczną Koszalin 39:21 (23:9). To był pokaz siły aktualnych wicemistrzyń Polski, chociaż w tym spotkaniu nie mogły zagrać m.in. Daria Przywara, Sanja Radosavljević, Szimonetta Planeta, Patricia Lima, Sylwia Matuszczyk oraz Maria Prieto O'Mullony. Podopieczne Pawła Tetelewskiego bardzo szybko wypracowały sobie dwucyfrową przewagę, a szczególnie skuteczna była Adrianna Górna. Reprezentantka Polski zdobyła łącznie aż 12 bramek i właśnie do niej trafił tytuł MVP tego spotkania.

ORLEN Superliga Kobiet - zapowiedź Pawel Andrachiewicz materiały prasowe

Podsumowane 23. serii ORLEN Superligi Kobiet materiały prasowe materiały prasowe

Zapowiedź 5. serii ORLEN Superligi Kobiet ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe

KGHM Zagłębie Lubin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu Polsat Sport