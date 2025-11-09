Bohaterki niespodzianek! Kto znalazł się w gronie wyróżnionych zawodniczek?

Bramkarka: Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin) Trudno nie odnieść wrażenia, że w tym sezonie bramkarka z Egiptu pracuje na miano jednej z najlepszych bramkarek ORLEN Superligi Kobiet. I wypada pod tym względem najlepiej, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę skutecznych interwencji - tych było już 114, a te zanotowane w meczu z Enea MKS-em Gniezno miały wpływ na niespodziewane zwycięstwo Piłki Ręcznej Koszalin.

Lewoskrzydłowa: Natalia Doktorczyk (TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz) To był niezwykle trudny wybór, ponieważ w meczu Sośnicy Gliwice i Piotrcovii Piotrków Trybunalski na to miano pracowały Dominyka Andronik i Joanna Gadzina. Nasz wybór jest nieco inny i postanowiliśmy docenić Natalię Doktorczyk. TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz był skazywany przez wiele osób na rekordową porażkę z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, jednak zespół prowadzony przez Ivo Vavrę pokazał się z dobrej strony. Na szczególne słowa uznania zasługiwała dyspozycja właśnie lewoskrzydłowej, która zdobyła 8 bramek w meczu z aktualnymi mistrzyniami Polski.

Lewo rozgrywająca: Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów) To są świetne tygodnie w wykonaniu ukraińskiej rozgrywającej, która po raz kolejny poprowadziła do zwycięstwa Galiczankę Lwów. Nie tylko zachowała ona 100 % skuteczność na linii siódmego metra, ale łącznie zdobyła 10 bramek w meczu z brązowymi medalistkami poprzednich rozgrywek.

Środkowa rozgrywająca: Karolina Kochaniak (KGHM MKS Zagłębie Lubin) W zespole aktualnych mistrzyń Polski po raz kolejny zabrakło Patricii Matieli Machado, więc na tej pozycji na zmianę występowały Alicia Fernández Fraga i Karolina Kochaniak. Reprezentantka Polski potwierdziła swoją uniwersalność, oprócz asystowania koleżankom z zespołu, wcielając się także w rolę egzekutorki - zdobywając 8 bramek.

Prawa rozgrywająca: Gabija Pilikauskaite (Sośnica Gliwice) Reprezentantka Litwy nominalnie występuje na lewej stronie rozegrania, jednak w meczu z Piotrcovią częściej mogliśmy ją oglądać na prawej stronie. To był kolejny bardzo dobry występ zaledwie 19 letniej zawodniczki, która oczywiście nie ustrzegła się kilku błędów, ale zdobyła 8 bramek w meczu z aktualnymi wiceliderkami ORLEN Superligi Kobiet.

Prawoskrzydłowa: Oleksandra Furmanets (Piłka Ręczna Koszalin) Trener Dmytro Hrebeniuk mógł być zadowolony z postawy swoich skrzydłowych - Oleksandra Furmanets zdobyła siedem bramek, a Aydin Elif Sila dołożyła 6 trafień. W naszym zestawieniu postanowiliśmy umieścić prawoskrzydłową Piłki Ręcznej Koszalin.

Obrotowa: Patrycja Noga (Piotrcovia Piotrków Trybunalski) W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć również przedstawicielki Piotrcovii Piotrków Trybunalski, która awansowała na pozycję wicelidera ORLEN Superligi Kobiet. 5 bramek, a także wywalczone 2 rzuty karne - to dorobek obrotowej tego zespołu. W szczególności zapamiętane zostało jedno trafienie, gdy Patrycja Noga zaskoczyła swoje rywalki, zdobywając bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego.

KGHM Chrobry Głogów - Industria Kielce. Skrót meczu Polsat Sport

KGHM MKS Zagłębie Lubin materiały prasowe materiały prasowe

Zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin są faworytkami do mistrzostwa Polski PAWEL PIOTROWSKI/400MM.PL/NEWSPIX.PL Newspix.pl