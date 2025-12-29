Bohaterka koszalinianek. Siódemka 12. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)

W przypadku bramkarki reprezentacji Egiptu w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet nie brakowało bardziej okazałych występów. Trudno jednak nie docenić tego, co wydarzyło się w ostatnich sekundach spotkania z KPR-em Gminy Kobierzyce. Mai Gomaa najpierw zanotowała kluczową interwencję, a następnie rzutem przez całe boisko zapewniła Piłce Ręcznej Koszalin niezwykle cenne zwycięstwo.

Lewoskrzydłowa: Aydin Elif Sila (Piłka Ręczna Koszalin)

Na wyróżnienie zasłużyła również druga zawodniczka zespołu z Koszalina. W meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce Aydin Elif Sila zdobyła siedem bramek, myląc się tylko raz. To obecnie najskuteczniejsza zawodniczka Piłki Ręcznej Koszalin w trwającym sezonie ORLEN Superligi Kobiet.

Lewo rozgrywająca: Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów)

Po raz kolejny nie sposób przejść obojętnie obok znakomitego występu rozgrywającej aktualnych mistrzyń Ukrainy. Wraz z Dianą Dmytryshyn poprowadziła Galiczankę Lwów do niespodziewanego zwycięstwa nad Enea MKS-em Gniezno. Svitlana Havrysh jako pierwsza zawodniczka w sezonie 2025/2026 przekroczyła granicę 100 zdobytych bramek w ORLEN Superlidze Kobiet. W niedzielnym spotkaniu rzuciła 13 bramek, a jej dorobek wynosi już 109 trafień.

Środkowa rozgrywająca: Nusa Fegic (Enea MKS Gniezno)

Zawodniczki Enea MKS-u Gniezno nie zdobyły punktów w wyjazdowym spotkaniu z Galiczanką Lwów, jednak trudno nie docenić postawy słoweńskiej rozgrywającej. Był to wyśmienity występ - osiem zdobytych bramek oraz siedem wywalczonych rzutów karnych. Kto wie, czy zespół z województwa wielkopolskiego nie cieszyłby się ze zwycięstwa, gdyby jej koleżanki wykazały się większą skutecznością z linii siódmego metra.

Prawa rozgrywająca: María Prieto O'Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)

W przypadku tej pozycji wybór nie był łatwy. W 12. serii ORLEN Superligi Kobiet bardzo dobre zawody rozegrały bowiem aż trzy zawodniczki: María Prieto O'Mullony, Aleksandra Zych oraz Diana Dmytryshyn. Ostatecznie zdecydowaliśmy się wyróżnić Hiszpankę, która po raz kolejny wcieliła się w rolę liderki PGE MKS-u El-Volt Lublin, który pewnie pokonał Sośnicę Gliwice.

Prawoskrzydłowa: Tatsiana Pahrabitskaya (Energa Start Elbląg)

To był znakomity występ białoruskiej skrzydłowej, która w meczu z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz zdobyła aż 10 bramek dla Energa Startu Elbląg. Podopieczne Magdaleny

Stanulewicz nie bez problemów uporały się z ostatnim zespołem ORLEN Superligi Kobiet, dlatego postawa takich zawodniczek jak Tatsiana Pahrabitskaya oraz Aleksandra Zych okazała się kluczowa w walce o zwycięstwo.

Obrotowa: Joanna Drabik (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Bardzo dobre występy zawodniczek w pozostałych spotkaniach sprawiły, że w naszym zestawieniu znalazło się tylko jedno miejsce dla piłkarki ręcznej hitowego starcia pomiędzy Piotrcovią Piotrków Trybunalski a KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Zdecydowaliśmy się wyróżnić Joannę Drabik, która zdobyła trzy bramki oraz wywalczyła dwa rzuty karne. Jeden z nich skutecznie wykorzystała Kinga Jakubowska, a to trafienie przesądziło o zwycięstwie aktualnych mistrzyń Polski. W decydujących fragmentach spotkania defensywa KGHM Zagłębia, dowodzona przez Joannę Drabik, skutecznie powstrzymała zawodniczki Piotrcovii Piotrków Trybunalski, nie pozwalając im na zdobycie bramki.

