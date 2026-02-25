Bezbłędna Hiszpanka! Siódemka 19. serii ORLEN Superligi Kobiet

Damian Orłowicz

María Prieto O'Mullony od początku sezonu należy do grona najlepszych zawodniczek ORLEN Superligi Kobiet, co potwierdziła kolejnym znakomitym występem w meczu przeciwko Piłce Ręcznej Koszalin. Zobacz, kto jeszcze zasłużył na nominację w 19. serii tych rozgrywek!

Zawodniczka w białej koszulce oddaje rzut w kierunku bramki podczas meczu piłki ręcznej, blokowana przez przeciwniczkę w zielonym stroju, a bramkarka przygotowuje się do obrony
Piłka Ręczna Koszalin – PGE MKS El-Volt LublinZBIGNIEW ZIEBA/ pr.koszalinmateriał zewnętrzny

Bramkarka: Monika Maliczkiewicz (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

W meczu z Enea MKS-em Gniezno zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin straciły jedynie 13 bramek, a świetnym procentem obronionych rzutów mogła popisać się każda z bramkarek aktualnych mistrzyń Polski. Monika Maliczkiewicz odbiła 11 piłek, straciła 6 bramek i zanotowała aż 65 % skutecznych interwencji.

Lewoskrzydłowa: Kinga Grzyb (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To była trudna decyzja, ponieważ bardzo dobre zawody rozegrały zarówno Kinga Grzyb (KGHM MKS Zagłębie Lubin), jak i Sanja Radosavjević (PGE MKS El-Volt Lublin. Postanowiliśmy docenić byłą reprezentantkę Polski, która zdobyła w meczu z Enea MKS-em Gniezno 5 bramek, myląc się tylko raz.

Piłka Ręczna Koszalin - PGE MKS El-Volt Lublin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Lewo rozgrywająca: Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów)

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć również przedstawicielki jednego z zespołów, które rywalizują w grupie spadkowej ORLEN Superligi Kobiet. Postanowiliśmy docenić postawę liderki Galiczanki Lwów, która wspólnie z Dianą Dmytryshyn poprowadziła aktualne mistrzynie Ukrainy do kolejnego zwycięstwa w obecnym sezonie. Liderka klasyfikacji strzelczyń zdobyła tym razem osiem bramek.

Środkowa rozgrywająca: Marcelina Polańska (KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski zanotowała ważne zwycięstwo w meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce, a jedną z liderek zespołu była Marcelina Polańska. W spotkaniu przeciwko swojemu byłemu zespołowi rozgrywająca była kreatorką gry w ataku, a dodatkowo dołożyła cztery trafienia.

Prawa rozgrywająca: María Prieto O'Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)

To był bezbłędny występ reprezentantki Hiszpanii, która w meczu z Piłką Ręczną Koszalin zdobyła aż 10 bramek! Po 19. serii ORLEN Superligi Kobiet María Prieto O'Mullony miała ich już na koncie 130, a pod tym względem lepsza jest od niej jedynie Svitlana Havrysh.

Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

PGE MKS El-Volt Lublin zanotował 13. zwycięstwo z rzędu w ORLEN Superlidze, a na wyróżnienie zasłużyła również Adrianna Górna, która zdobyła 7 bramek, myląc się tylko raz.

Obrotowa: Patrycja Noga (KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Doświadczona obrotowa po raz kolejny rozegrała bardzo dobre spotkanie - zdobyła 4 bramki, a także była jedną z kluczowych postaci swojego zespołu w obronie. KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski odniosła ważne zwycięstwo w meczu z KPR Gminy Kobierzyce i ma już 10 punktów przewagi nad rywalkami w walce o brązowy medal ORLEN Superligi Kobiet.

Enea MKS Gniezno - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

