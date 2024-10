Beniaminek postraszył mistrzynie! Piotrcovia musi czekać na pierwsze zwycięstwo!

- Nie wiem, czy gnieźnianki zagrały mocno w obronie. Myślę, że wina leżała raczej po naszej stronie. Jak zwykle walczymy do dwudziestej minuty i potem trzy, cztery głupie błędy, nie ma powrotu do obrony, cztery kontry i te kontry nas zabijają. Nie wiem dlaczego. Pracuje z dziewczynami nad mentalem. Poddają się, głowy spuszczają, no i potem jest trudno to odrobić - powiedziała Monika Cholewa, trenerka Energa Szczypiorno Kalisz.

